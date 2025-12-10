El Imdeec destina más de medio millón de euros a ayudas específicas para la joyería cordobesa

El Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) ha aprobado de forma definitiva la concesión de 505.215,57 euros en la línea específica de Joyería del programa Crece e innova 2025, dirigidos a reforzar la modernización, innovación y competitividad del sector. En total, 69 empresas han resultado beneficiarias. Esta inversión se suma a los 519.594,67 euros adjudicados en 2024 a 67 empresas, superando así el millón de euros en dos años destinados exclusivamente a la industria joyera.

Las ayudas se orientan a áreas clave como la transformación digital, la eficiencia energética y la apertura de nuevos mercados, tanto nacionales como internacionales.

Un sector estratégico para Córdoba

La presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha destacado el peso estratégico de esta industria, que en Córdoba reúne más de 1.200 empresas, “el 95% de la producción andaluza y el 60% de la nacional, generando 15.000 empleos directos e indirectos”. Asimismo, ha subrayado la importancia del Parque Joyero, el mayor de Europa con 14.000 metros cuadrados de actividad empresarial, y de la Escuela de Joyería, Centro de Referencia Nacional en la formación de profesionales del sector.

Torrent ha recordado que el Ayuntamiento y el Imdeec llevan más de seis años trabajando junto a autónomos, pymes y entidades del sector “para reforzar la visibilidad, el prestigio y la proyección de Córdoba como epicentro mundial de la joyería”.

Impulso a la Indicación Geográfica Protegida

Dentro de esta estrategia, el Imdeec financia proyectos pioneros como la futura Indicación Geográfica Protegida (IGP) Joya Cordobesa, liderada por la Asociación Provincial de Joyeros San Eloy. Esta iniciativa, que supone una inversión cercana a 250.000 euros, busca el reconocimiento europeo de la joyería cordobesa dentro de la categoría de productos artesanales e industriales.

“Sería un distintivo de autenticidad, calidad diferenciada y protección frente a falsificaciones y competencia desleal”, ha señalado Torrent, quien ha destacado el carácter pionero de esta línea de trabajo.

El Imdeec ha reforzado también los incentivos para la expansión de mercados, con ayudas de hasta 30.000 euros para financiar actividades como participación en ferias y congresos nacionales e internacionales. Esta línea contó con 67 empresas beneficiarias en 2024 y 43 más en 2025.

La estrategia municipal se completa con acciones de promoción, entre ellas la presencia en la feria Madrid Joya o la reciente visita de oficinas comerciales de Francia al Parque Joyero, orientada a facilitar la entrada al mercado francés y fomentar alianzas comerciales.

Un compromiso reconocido por el sector

“La combinación de ayudas directas, acompañamiento institucional y promoción exterior nos convierte en el principal aliado del tejido empresarial local”, ha afirmado Torrent. Este apoyo continuado ha sido reconocido por la Asociación de Joyeros San Eloy, que ha otorgado un premio al Imdeec por su trabajo en favor del sector.

Según Torrent, Córdoba apuesta “por un modelo de ciudad que se construye desde la colaboración, el diálogo y el compromiso con quienes generan empleo y desarrollo”.