Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 10 de diciembre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Ciclo Polifemo en red
Puesta en escena de ‘Julio César’
La Companhia do Chapitó presenta Julio César, una creación teatral basada en eventos de la vida de este personaje histórico, inmortalizado por los grandes narradores, desde Plutarco a Shakespeare. La 39ª creación colectiva de su repertorio sigue explorando la comedia como lenguaje para reinventar la historia.
CÓRDOBA. Teatro Góngora.
Jesús y María.
20.00 horas.
Muestra de corales cordobesas
Actuación del Coro Martín Codax
El coro que dirige Juan Luis González interpretará composiciones de polifonía religiosa, canción gallega, canción popular, polifonía antigua y moderna y canción navideña. La entrada es libre hasta completar aforo. CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal.
Ambrosio de Morales.
20.00 horas.
Musical
Representación de ‘Mamma mía!’
Tras tres temporadas de éxito, el famoso musical vuelve a Córdoba del 4 al 14 de dicimbre. Localidades de 25 a 70 euros.
CÓRDOBA. Gran Teatro.
Gran Capitán, 3.
20.30 horas.
Córdoba es Navidad
Los Coros cantan a la Navidad
Los coros Patio Cordobés (18.00), La Unión (18.30), Azahara (19.00) y Vista Sierra (19.30) harán el pasacalles del ciclo Los Coros cantan a la Navidad, con punto de partida en la Puerta del Puente y final en la Plaza de las Tendillas.
CÓRDOBA. Desde la Puerta del Puente.
De 18.00 a 19.30 horas.
Centro Cultural de las letras
Pedro Herrasti conversa con Pedro García Vázquez
Nueva sesión en Córdoba de Encuentros en el Centro. En esta ocasión, Pedro García Vázquez mantendrá una conversación con Pedro Herrasti en torno a su última novela, Los crímenes del Retiro (Ed. Salamandra).
CÓRDOBA. Biblioteca P. Grupo Cántico.
Avda. de América s/n.
19.00 horas.
Presentación libro
‘Emprender e innovar en el mundo rural en Córdoba’
LID Editorial e Imdeec presentan el libro Emprender e innovar en el mundo rural en Córdoba. Se trata de la obra escrita por el andaluz Miguel Ángel Molinero, un libro que, lejos de los tópicos, desmonta los mitos que rodean al emprendimiento y reivindica el entorno rural como un terreno fértil para cultivar ideas valientes, generar impacto y construir futuro.
CÓRDOBA. Imdeec. Edificio Baobab 2. Auditorio.
Glorieta de Países Bálticos, s/n.
09.00 horas.
- Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
- Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
- El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
- ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba
- Un cuento de Navidad con decenas de drones iluminará el cielo de Córdoba: así será el espectáculo
- La sonrisa de un semáforo