Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 10 de diciembre de 2025

Ciclo Polifemo en red

Puesta en escena de ‘Julio César’

La Companhia do Chapitó presenta Julio César, una creación teatral basada en eventos de la vida de este personaje histórico, inmortalizado por los grandes narradores, desde Plutarco a Shakespeare. La 39ª creación colectiva de su repertorio sigue explorando la comedia como lenguaje para reinventar la historia.

CÓRDOBA. Teatro Góngora. Jesús y María. 20.00 horas.

Muestra de corales cordobesas

Actuación del Coro Martín Codax

El coro que dirige Juan Luis González interpretará composiciones de polifonía religiosa, canción gallega, canción popular, polifonía antigua y moderna y canción navideña. La entrada es libre hasta completar aforo. CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal.

Ambrosio de Morales. 20.00 horas.

Musical

Representación de ‘Mamma mía!’

Tras tres temporadas de éxito, el famoso musical vuelve a Córdoba del 4 al 14 de dicimbre. Localidades de 25 a 70 euros.

CÓRDOBA. Gran Teatro. Gran Capitán, 3. 20.30 horas.

Córdoba es Navidad

Los Coros cantan a la Navidad

Los coros Patio Cordobés (18.00), La Unión (18.30), Azahara (19.00) y Vista Sierra (19.30) harán el pasacalles del ciclo Los Coros cantan a la Navidad, con punto de partida en la Puerta del Puente y final en la Plaza de las Tendillas.

CÓRDOBA. Desde la Puerta del Puente. De 18.00 a 19.30 horas.

Centro Cultural de las letras

Pedro Herrasti conversa con Pedro García Vázquez

Nueva sesión en Córdoba de Encuentros en el Centro. En esta ocasión, Pedro García Vázquez mantendrá una conversación con Pedro Herrasti en torno a su última novela, Los crímenes del Retiro (Ed. Salamandra).

CÓRDOBA. Biblioteca P. Grupo Cántico. Avda. de América s/n. 19.00 horas.

Presentación libro

‘Emprender e innovar en el mundo rural en Córdoba’

LID Editorial e Imdeec presentan el libro Emprender e innovar en el mundo rural en Córdoba. Se trata de la obra escrita por el andaluz Miguel Ángel Molinero, un libro que, lejos de los tópicos, desmonta los mitos que rodean al emprendimiento y reivindica el entorno rural como un terreno fértil para cultivar ideas valientes, generar impacto y construir futuro.