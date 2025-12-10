El Hospital Quirónsalud Córdoba renueva el sello dorado de la Joint Commission International, la acreditación de calidad más exigente del mundo en el ámbito sanitario

El Hospital Quirónsalud Córdoba ha renovado el sello dorado de la Joint Commission International, la máxima distinción que concede este organismo, siendo la certificación internacional más importante y exigente en evaluación sanitaria, un reconocimiento que acredita la calidad de sus procesos asistenciales y de seguridad del paciente.

Esta renovación adquiere un valor especial al superar la auditoría bajo la 8ª edición de los estándares de JCI, un marco más exigente y amplio que en años anteriores. En la exhaustiva auditoría se han analizado más de 1.500 estándares de calidad, que el hospital cumple, según indica en una nota de prensa. Entre los aspectos valorados, destacan la implantación de herramientas digitales para la mejora del diagnóstico y el seguimiento clínico, así como las políticas de sostenibilidad y uso responsable de recursos energéticos del centro.

La acreditación de la Joint Commission es la más rigurosa y estricta en el mundo para el ámbito sanitario y analiza que toda la atención y procesos del hospital están enfocados en la seguridad del paciente, en la calidad asistencial, y en un proceso de mejora continua. En España muy pocos hospitales tienen esta acreditación, dada la enorme exigencia que implica para el centro, y el Hospital Quirónsalud Córdoba, que lo consiguió por primera vez en 2022, sólo cuatro años después de su apertura en septiembre de 2018, ha conseguido renovarla. De hecho, es el único hospital de la provincia de Córdoba con dicha distinción y el primero del grupo Quirónsalud en conseguirlo en Andalucía.

En el proceso de auditoría se han analizado los objetivos primordiales de seguridad definidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), reforzando elementos como la identificación precisa de los pacientes, la coordinación efectiva entre profesionales, la seguridad en el manejo de medicamentos, la reducción de eventos adversos quirúrgicos y la prevención de infecciones asociadas a la asistencia. Además, el hospital consolida su posición como un centro referente por la calidad de su atención integral, tanto en áreas de hospitalización como en actividad ambulatoria, con un volumen creciente de pacientes y servicios especializados que avalan su sólida trayectoria sanitaria.

Compromiso con la excelencia

Desde el centro hospitalario, resaltan que lograr la reacreditación supone un reconocimiento al "gran esfuerzo" que el Hospital Quirónsalud Córdoba "realiza cada día para mejorar la seguridad asistencial, garantizando un entorno de atención segura al paciente y el trabajo continuo para la disminución de riesgos".

El centro realiza múltiples acciones para promover una cultura de seguridad asentada en toda la organización, involucrando a todo el personal del hospital, asistencial y no asistencial, definiendo cada proceso y asegurando una ejecución eficiente y segura de los mismos, en beneficio del paciente y de los profesionales. El equipo auditor ha destacado como elementos diferenciadores del Hospital Quirónsalud Córdoba, la excelencia en la atención médica, el alto nivel y cualificación de sus profesionales, así como su implicación y entusiasmo con la cultura de mejora continua del hospital.

Con esta renovación, el Hospital Quirónsalud Córdoba fortalece su apuesta por ofrecer una atención sanitaria basada en los máximos estándares internacionales, mirando al futuro con una vocación constante de progreso, innovación y servicio a la ciudadanía. Las organizaciones acreditadas con este prestigioso sello (que debe renovarse cada tres años), son evaluados a través de unos niveles de calidad en el sector sanitario basados en estándares evaluables y comparables con otros países, con el objetivo de estimular la mejora constante.

Además del Hospital Quirónsalud Córdoba, en el Grupo Quirónsalud también poseen el sello dorado de la Joint Commission International en España el Centro Médico Teknon, el Hospital Quirónsalud Barcelona, el Hospital Universitari Dexeus, el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, el Hospital Universitario La Luz, y el Hospital Quirónsalud Torrevieja. Además, en 2022 Quirónsalud se convirtió en el primer grupo hospitalario del mundo en obtener el sello dorado de Joint Commission International Enterprise, como corporación sanitaria, certificación recién renovada también.