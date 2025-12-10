Obituario
Los fallecidos en Córdoba el miércoles 10 de diciembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 11 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Manuel Girela Bono
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Rosario Jover Moya
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.
José Valderrama Pérez
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Ana Alcaide Cirera
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Santiago Basilio Medina Ricart
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de La Salud.
- Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
- Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
- El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
- Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
- ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba
- Un cuento de Navidad con decenas de drones iluminará el cielo de Córdoba: así será el espectáculo