Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios desarrollo sostenibleRobos Paraiso ArenalBalance AyuntamientoRobe IniestaAgresión en Ciudad JardínHuelga SASDetenidos en PeñarroyaLluvia
instagramlinkedin

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el miércoles 10 de diciembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 11 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Manuel Girela Bono

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Rosario Jover Moya

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

José Valderrama Pérez

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Ana Alcaide Cirera

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Santiago Basilio Medina Ricart

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de La Salud.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents