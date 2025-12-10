CÓRDOBA alienta las políticas verdes frente al negacionismo climático

En el año que acaba, Córdoba ha sufrido varias olas de calor clasificadas por la Aemet como "extraordinarias". Las consecuencias se observan en las ciudades, en la naturaleza y en la economía, en los rendimientos y en la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Existe coincidencia en afirmar que este ‘nuevo clima’ cambia las reglas del juego. Los científicos describen cómo el alargamiento del verano y el incremento medio de las temperaturas están alterando profundamente los ciclos vitales y agrícolas. En ese contexto, este miércoles, 10 de diciembre, se ha celebrado en Córdoba la sexta edición de los Premios al Desarrollo Sostenible, que reconoce a entidades, instituciones y personas que destacan en la lucha por la sostenibilidad como mecanismo de defensa frente al cambio climático.

El acto, celebrado en el Centro de Recepción de Visitantes, ha reconocido a Zumaya Ambiente Creativo (empresa); el Centro de Conservación Zoo de Córdoba (institución/entidad); la investigadora de la Universidad de Córdoba (UCO) Begoña Isabel Antón Domínguez (investigación); los vecinos de Pintor Pedro Romana, 2 (asociación/colectivo) y el periodista José María Montero Sandoval (premio especial).

Diario CÓRDOBA premia a cinco iniciativas por su lucha contra el cambio climático / Manuel Murillo

Desinformación organizada contra la emergencia climática

Durante su discurso como cierre del acto, el director de Diario CÓRDOBA, Rafael Romero, ha subrayado el "peligro" que conlleva el negacionismo climático y una "desinformación organizada" que abandera Trump tras su regreso la Casa Blanca, y cuyo "patrón dogmático" secundan otros muchos políticos en España y Europa. Ante la voz de los expertos científicos, "que confirman que el cambio climático tiene origen humano (según el IPPC de Naciones Unidas) y que será la mayor amenaza sanitaria del siglo (según la OMS), algunos líderes políticos continúan sembrando dudas como si fueran argumentos, poniendo en peligro el futuro de las próximas generaciones", ha desgranado.

Romero ha aportado datos que desmontan el "victimismo económico", también fruto de la "desinformación organizada", de quienes argumentan que las medidas sostenibles "dañan la competitividad o son una mera imposición globalista de los lobbies". En ese sentido, ha señalado que "las renovables son ya, en la mayoría de los países, la energía más barata (según estudios de la Agencia Internacional de la Energía)” y que “cada euro invertido hoy en mitigación, en planes de sostenibilidad globales, evitará hasta siete euros en daños futuros", como señala la ONU.

Rafael Romero interviene en la entrega de los Premios Desarrollo Sostenible 2025. / Manuel Murillo

Apuesta por la sostenibilidad desde el ámbito local

Frente a los que "juegan a la política del eslogan", Romero ha felicitado a los premiados "por su apuesta firme en defensa del medio ambiente y de un progreso razonable y razonado".

El jurado de estos galardones ha reconocido la labor de Zumaya Ambiente Creativo, consultora dedicada desde 2005 a realizar múltiples proyectos de educación ambiental, formación e interpretación del patrimonio; al Centro de Conservación Zoo de Córdoba, por su compromiso por conservar la fauna y flora silvestre y su apuesta por la biodiversidad y la sostenibilidad, apoyando programas de reproducción en el marco del Programa Europeo de Especies en Peligro (EEP) y reintroducción en su hábitat natural; a Begoña Antón, por su tesis doctoral Bioprotección y resistencia genética frente a la verticilosis del olivo y pistachero, que propone el uso de extractos de plantas y de la resistencia genética vegetal como herramientas clave para el manejo integrado de esta enfermedad, reduciendo el uso de productos químicos tradicionales.

Asistentes a la entrega de los Premios Desarrollo Sostenible 2025 de Diario CÓRDOBA. / Manuel Murillo

Dentro del grupo de asociaciones/colectivos, han resultado premiados los vecinos de Pintor Pedro Romana, 2, por la actuación llevada a cabo por esta comunidad de vecinos, de la zona de Levante, que este año acometieron una reforma de toda su fachada de viviendas, pero respetando y preservando los abundantes nidos de avión común. Por último, el periodista cordobés José María Montero Sandoval, especializado en información científica y ambiental, desde hace años responsable del área de Medio Ambiente en los Servicios Informativos de la RTVA, donde dirige los programas Espacio Protegido y Tierra y Mar.

Premios al compromiso y ejemplaridad

Estos premios son el resultado de las experiencias que cada domingo se publican en el suplemento especial sobre cambio climático que edita Diario CÓRDOBA desde septiembre de 2019 con el objetivo de propiciar una Córdoba más sostenible desde el ámbito empresarial, educativo, social o cultural.

En ese sentido, el vicepresidente de la Diputación de Córdoba y responsable de la Delegación de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura, Andrés Lorite, ha celebrado la continuidad de estos galardones en su sexta edición: "Son los premios a quienes lo hacen bien y hacen de su compromiso con la sostenibilidad su quehacer diario de forma solidaria y ejemplar".

Por su parte, el teniente de alcalde de Sostenibilidad y Medio Ambiente y presidente del Imgema y Emacsa, Daniel García-Ibarrola, que ha recogido el premio entregado al Zoo de Córdoba ha halagado la idea de estos premios hace seis años, "cuando se hablaba de sostenibilidad con la intensidad que se hace ahora".

Por otra parte, ha señalado que "el cambio climático nos obliga a tomar medidas y el futuro de las generaciones venideras dependen de las decisiones que tomemos": "el mundo será sostenible o no será".