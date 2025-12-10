Cruz Roja Córdoba recuerda que hay derechos básicos que se vulneran a diario

Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, Cruz Roja en Córdoba ha emitido un comunicado donde reafirma su compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos y recuerda que, "también en España, hay derechos que se vulneran a diario -como el derecho a una vivienda digna, el acceso efectivo a la salud o la igualdad de oportunidades-, algo que afecta especialmente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad".

Esta realidad exige respuestas concretas, sostenidas y basadas en derechos. En este sentido, el voluntariado de Cruz Roja acompañó y apoyó en la provincia el pasado año a más de 25.000 personas, para atender necesidades básicas, fortalecer capacidades y promover la inclusión con una intervención integral.

Sensibilización

De ellas, 18.500 recibieron intervención individual a través de los diversos proyectos de la entidad, y 6.602 participaron en acciones de educación y sensibilización en materias como salud, igualdad, prevención de violencias, migraciones o los ODS.

“Los derechos humanos no son negociables: son la base de una sociedad justa. En Cruz Roja trabajamos cada día para que nadie quede atrás, dando respuestas reales frente a la pobreza, la desigualdad, la soledad no deseada, la violencia y las emergencias”, señala Cándida Ruiz, presidenta provincial de la entidad.