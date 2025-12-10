Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Día de los Derechos Humanos

Cruz Roja Córdoba recuerda que hay derechos básicos que se vulneran a diario

“Los Derechos Humanos no son negociables: son la base de una sociedad justa”, defiende la presidenta provincial de Cruz Roja, Cándida Ruiz

Voluntarios de Cruz Roja hablan con un mendigo en el centro de Córdoba.

Voluntarios de Cruz Roja hablan con un mendigo en el centro de Córdoba. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, Cruz Roja en Córdoba ha emitido un comunicado donde reafirma su compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos y recuerda que, "también en España, hay derechos que se vulneran a diario -como el derecho a una vivienda digna, el acceso efectivo a la salud o la igualdad de oportunidades-, algo que afecta especialmente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad".

Esta realidad exige respuestas concretas, sostenidas y basadas en derechos. En este sentido, el voluntariado de Cruz Roja acompañó y apoyó en la provincia el pasado año a más de 25.000 personas, para atender necesidades básicas, fortalecer capacidades y promover la inclusión con una intervención integral.

Sensibilización

De ellas, 18.500 recibieron intervención individual a través de los diversos proyectos de la entidad, y 6.602 participaron en acciones de educación y sensibilización en materias como salud, igualdad, prevención de violencias, migraciones o los ODS.

“Los derechos humanos no son negociables: son la base de una sociedad justa. En Cruz Roja trabajamos cada día para que nadie quede atrás, dando respuestas reales frente a la pobreza, la desigualdad, la soledad no deseada, la violencia y las emergencias”, señala Cándida Ruiz, presidenta provincial de la entidad.

