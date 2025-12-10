Día de los Derechos Humanos
Cruz Roja Córdoba recuerda que hay derechos básicos que se vulneran a diario
“Los Derechos Humanos no son negociables: son la base de una sociedad justa”, defiende la presidenta provincial de Cruz Roja, Cándida Ruiz
Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, Cruz Roja en Córdoba ha emitido un comunicado donde reafirma su compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos y recuerda que, "también en España, hay derechos que se vulneran a diario -como el derecho a una vivienda digna, el acceso efectivo a la salud o la igualdad de oportunidades-, algo que afecta especialmente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad".
Esta realidad exige respuestas concretas, sostenidas y basadas en derechos. En este sentido, el voluntariado de Cruz Roja acompañó y apoyó en la provincia el pasado año a más de 25.000 personas, para atender necesidades básicas, fortalecer capacidades y promover la inclusión con una intervención integral.
Sensibilización
De ellas, 18.500 recibieron intervención individual a través de los diversos proyectos de la entidad, y 6.602 participaron en acciones de educación y sensibilización en materias como salud, igualdad, prevención de violencias, migraciones o los ODS.
“Los derechos humanos no son negociables: son la base de una sociedad justa. En Cruz Roja trabajamos cada día para que nadie quede atrás, dando respuestas reales frente a la pobreza, la desigualdad, la soledad no deseada, la violencia y las emergencias”, señala Cándida Ruiz, presidenta provincial de la entidad.
- Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
- Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
- El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
- ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba
- Un cuento de Navidad con decenas de drones iluminará el cielo de Córdoba: así será el espectáculo
- La sonrisa de un semáforo