¿Una provincia poco afortunada? Estas son las veces que ha tocado el Gordo de la Lotería de Navidad en Córdoba

La suerte apura sus días para participar en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad y a la espera de que los bombos dorados dejan caer los números agraciados el próximo 22 de diciembre, cabe preguntarse si es Córdoba una provincia afortunada la Lotería de Navidad.

Es una pregunta muy presente estos días en los que los cordobeses apuran en comprar los últimos décimos o participaciones de la Lotería de Navidad, mientras empieza la cuenta atrás para que los bombos empiecen a dar vueltas en el escenario del Teatro Real de Madrid y que todos fíen su fortuna a las manos y el canto de los niños de San Ildefonso, que poco a poco irán desgranando los números del sorteo hasta llegar al esperado Gordo de Navidad.

En Córdoba, como en el resto del país, empiezan las cábalas y no son pocos los que revisan probabilidades y estadísticas, esperando que los 400.000 euros al décimo caigan por fin en la provincia, regando la ciudad de cientos de millones de euros. Y es que, atendiendo a la estadística, la suerte ha sido esquiva a la provincia en los 213 años del sorteo, con antecedentes nada halagüeños, como el de 2022, años en que Córdoba vivió su peor jornada del 22 de diciembre, pues ninguna administración de la capital ni de la provincia vendió ninguno de los boletos agraciados en los principales premios del sorteo.

¿Cuántas veces ha tocado el Gordo en Córdoba?

La provincia no está abonada a la suerte y es una de las que más se resiste al Gordo de la Lotería de Navidad, pues solo se ha visto tocada por la suerte en nueve ocasiones. Muy lejos de las 90 veces que ha caído en Madrid, las 57 de Barcelona o de las provincias andaluzas más agraciadas: Sevilla (17), Cádiz (16) y Málaga (15), según las estadísticas.

El Gordo se dejó ver en Villarrubia en 2023. / CÓRDOBA

La última vez que el Gordo apareció por Córdoba fue justo hace un año, en 2023, cuando la provincia consignó cinco décimos del número 88.008, con agraciados en la barriada de Villarrubia, además de en Puente Genil, Hinojosa del Duque, Iznájar y Fernán Núñez. En total, 2 millones de euros viajaron a la provincia.

Dos años antes, en 2021, el Gordo llegó de pasada y por un décimo solo, por lo que no cuenta para la estadística. El Gordo más remolón de los últimos sorteos se dejó caer en Córdoba en 2020 con un boleto sellado en la avenida de Jesús Rescatado. Junto a él, varios quintos, el tercero, un cuarto regaron la provincia con unos 936.000 euros concentrados en solo 18 décimos de lotería

Dos años antes, en 2018 Córdoba también cantó el Gordo, con un premio muy repartido que dejó 2,8 millones en la capital, La Carlota, Fuente Carreteros y Puente Genil.

El primer premio de la Lotería de Navidad tocó en 2018 en La Carlota. / CHENCHO MARTÍNEZ

Las nueve veces que ha tocado el Gordo de Córdoba

Con más de 200 años de historia, el primer premio de la Lotería de Navidad ya se hizo esperar en sus inicios y no apareció por Córdoba hasta 1961, y fue en Pozoblanco. Dos años después, en 1963, la suerte le tocó a Córdoba capital, que repitió 15 años después, en 1978. Y ocho años más tarde, en 1986, fue el turno de Hinojosa del Duque.

Hubo que esperar 16 años para que el Gordo volviese a aparecer en la provincia y en 2002 dejó 2 millones de euros en Lucena. Diez años después, en 2012, en Priego, Nueva Carteya y Palma del Río, para volver a aparecer por séptima vez en 2018 con el reparto de millones entre la capital, La Carlota, Fuente Carreteros y Puente Genil; una octava en 2020 con un solo boleto sellado en Córdoba capital; y la novena, en 2023, con los décimos repartidos en la barriada de Villarrubia, además de en Puente Genil, Hinojosa del Duque, Iznájar y Fernán Núñez

Celebración del Gordo de Navidad en Nueva Carteya, en 2012 / SÁNCHEZ MORENO

Los números cordobeses del Gordo

Para quienes gustan de las supersticiones o son fijos a jugar a un número, deben tomar nota de cuáles fueron los décimos que trajeron la suerte a la provincia: 24964 (1961), 19936 (1963), 15640 (1978), 03772 (1986), 08103 (2002), 76058 (2012), 03347 (2018), 72.897 (2020) y 88.008 (2023).