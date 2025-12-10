Esta es la ‘zona cero’ de la fortuna para la Lotería de Navidad en Córdoba: “Estamos abonados a la suerte”

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad está abonado a rituales y supersticiones que influyen en la compra de los décimos cada año. Jugar siempre al mismo número fiándose a la suerte, adquirir ese boleto que consigna una fecha especial del año que ahora termina, el uso de amuletos, el cálculo de probabilidades o comprar un billete de la Lotería de Navidad en aquellas administraciones que han sido agraciadas con premio en sorteos anteriores.

Si este último es el caso, en Córdoba más que de una administración concreta, puede hablarse de un barrio. Una zona cero de la fortuna que está abonada a los premios y que pasa por ser una de las que más suerte reparten. Y es que la casualidad ha querido que las administraciones que más premios importantes -dos 'Gordos' y un segundo premio-, que no cuantía total, han repartido en la capital se concentren en un punto neurálgico muy concreto.

Premio Gordo de la Lotería de Navidad vendido en el estanco de la avenida de Jesús Rescatado en 2020. / A. J. GONZÁLEZ

¿Cuál es el barrio más afortunado de Córdoba?

Los premios importantes repartidos por la Lotería de Navidad en Córdoba capital no han estado muy repartidos geográficamente hablando: el eje Avenida Barcelona-Viñuela-Jesús Rescatado.

El popular barrio cordobés ha sido el más retratado en las celebraciones de la Lotería de Navidad en Córdoba. Hasta en tres ocasiones se han descorchado botellas de champán en sus calles con la ocasión de dos ‘Gordos’ y un segundo premio de la Lotería de Navidad. Unas credenciales que lo avalan como punto neurálgico para los que siguen los rituales de la suerte.

1992, el año del segundo premio de Deza

Todo empezó hace 33 años con uno de los números que más resuena en la memoria de muchos cordobeses es el 42890, el segundo premio de la Lotería de Navidad que vendió íntegramente supermercados Deza en 1992 y que dejó en la capital 15.120 millones de las antiguas pesetas, más de 90 millones de euros.

Un premio muy repartido entre las familias de La Viñuela y el Sector Sur donde se repartieron 105 series del número en participaciones de 500 pesetas (3 euros) sin recargo, que se tradujeron en 2.400.000 pesetas por papeleta (14.000 euros).

Noticia del premio de Deza en Diario CÓRDOBA. / CÓRDOBA

El Gordo en 2018 y en 2020

La suerte se hizo de rogar y 26 años tardaron en volver los premios a la capital y cuando lo hizo, en 2018, fue en la avenida Barcelona, con un décimo sellado en su estanco que ese día dio además dos terceros premios.

Dos años después, en 2020, volvió el Gordo a la capital con otro décimo sellado en el estanco de la avenida Jesús Rescatado.

Celebración del Gordo de 2019 en el estanco de la avenida de Barcelona, en Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Córdoba no es la más agraciada en el sorteo

Hay que tener en cuenta que Córdoba no es la provincia que, históricamente, más suerte ha tenido en la Lotería de Navidad en sus 212 años de sorteo (es año se cumple la edición 213). De hecho, el Gordo ha tocado solo en nueve ocasiones, lejos de las 84 de Madrid, 44 de Barcelona, y de otras provincias de Andalucía como Sevilla, 19 y Cádiz, con 13 cada una, y Málaga, con 12.

De esas nueve ocasiones en las que la provincia ha cantado el Gordo, cuatro de ellas ha sido en Córdoba capital, donde cayó el premio en 1963, 1978, 2018, 2020 y la más reciente en 2023, en la barriada de Villarrubia. En todos los casos fue un premio repartido con otras provincias.