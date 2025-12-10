Hacemos Córdoba exige ampliar la moratoria a los apartamentos turísticos ante el "crecimiento constante" de licencias

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha vuelto a exigir al gobierno municipal del PP que amplíe de manera “urgente” la moratoria a los apartamentos turísticos, después de que en el último consejo rector de la Gerencia de Urbanismo, como indica la formación, se concedieran 20 nuevas licencias para este tipo de alojamientos. “Una muestra más de que el crecimiento continúa mes a mes sin ningún tipo de control real”, señalan.

Desde la coalición se ha reiterado en numerosas ocasiones que el PP y el alcalde “priman el negocio por encima del derecho”, en este caso el derecho a una vivienda digna. Hacemos Córdoba recuerda que ya advirtió hace meses que el casco histórico se está convirtiendo en un “parque temático, perdiendo vida propia y expulsando progresivamente a vecinos y vecinas como consecuencia del incremento de viviendas y apartamentos turísticos”.

El grupo municipal señala que, en su momento, pidió la paralización total de licencias, pero el PP optó por "una moratoria limitada únicamente al centro y exclusivamente para viviendas turísticas". Esta medida "parcial e insuficiente dejaba abierta la puerta a que un fondo de inversión pudiera comprar un edificio completo y destinarlo íntegramente a apartamentos turísticos, algo que ya está ocurriendo”.

Hacemos Córdoba insiste en que “ya está bien de mirar para otro lado y que ha llegado el momento de atajar el problema con medidas eficaces”. Ampliar la moratoria a los apartamentos turísticos y extenderla a toda la ciudad es “imprescindible”, ya que “la presión residencial se está desplazando a otros barrios y dificulta cada vez más encontrar vivienda en condiciones”. También alertan del "creciente" número de cambios de uso de locales a viviendas, "muchos de los cuales terminan destinados al alquiler turístico”.

Movilización este sábado

En este mismo contexto de “preocupación” por la pérdida de vida residencial en el centro, Hacemos Córdoba muestra su apoyo a la movilización organizada por diversas asociaciones vecinales bajo el lema Casco Histórico en peligro de extinción, que tendrá lugar este sábado a las 11.00 horas.

La actividad consistirá en un paseo teatralizado que invita a acudir con maletas de ruedas, en una acción simbólica que denuncia el turismo masivo y reivindica barrios vivos y habitables. El recorrido partirá desde Cruz del Rastro y pasará por la plaza del Potro, La Corredera, Gutiérrez de los Ríos, Realejo, Pozanco, San Agustín y San Andrés, finalizando en Capitulares. Hacemos Córdoba anima a la ciudadanía a participar para “visibilizar de forma colectiva el creciente número de apartamentos turísticos en la ciudad y la dificultad cada vez mayor para que la población pueda seguir viviendo en el centro de Córdoba”.