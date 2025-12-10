La Comisión Provincial de Patrimonio aprueba trabajos de mantenimiento en la iglesia de San Juan y Todos los Santos de Córdoba

La Comisión Provincial de Patrimonio de Córdoba ha informado favorablemente de la memoria técnica de trabajos de mantenimiento en la iglesia de San Juan y Todos los Santos, situada en la calle Lope de Hoces, y afectada por filtraciones de agua.

La actuación supone la conservación de un espacio emblemático del conjunto histórico de Córdoba en el que se han detectado humedades tanto en los paramentos como en el altar y en el muro posterior al órgano. También se observan obstrucciones y roturas en los canalones de cubierta que provocan reboses por el coro, en el nivel bajo de la nave y en el muro que da al patio del edificio anexo.

La intervención en la fachada de la Iglesia de San Juan y Todos los Santos contempla los trabajos de conservación y mantenimiento de las cornisas del monumento, así como del revestimiento de la fachada interior (fachada hacia el patio colindante). La memoria técnica incluye la limpieza y reparación de canalones y bajantes, así como de las uniones y apoyos de estos elementos en los faldones de la cubierta de la nave central.

La fachada principal se encuentra dividida en dos partes: el lateral izquierdo, que corresponde con la sacristía, concebido como un paramento liso con dos vanos y rematado en el cuerpo de campanas; y el derecho, que se corresponde con la nave de la iglesia donde se encuentra la portada principal.

Toda la fachada queda rematada por un frontón triangular en cuyo centro se encuentra una hornacina recubierta de azulejos con motivos geométricos y una cruz en la base adorada por dos ángeles. A ambos lados de la hornacina se abren vanos circulares. La puerta principal de la iglesia es de gran calidad artística. Está realizada en hierro forjado y construida hacia fines del siglo XVI, principios del XVII. El alzado de la iglesia tiene pilastras decoradas sobre las que descansa una cornisa moldurada que recorre todo el perímetro del templo. La iglesia se ilumina por ventanales rectangulares cerrados por vidrieras.