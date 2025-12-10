Afectada por el agua
La Comisión Provincial de Patrimonio aprueba trabajos de mantenimiento en la iglesia de San Juan y Todos los Santos de Córdoba
El proyecto incluye la limpieza y reparación de revestimientos de la fachada interior, cornisas, cubiertas, canalones y bajantes dañadas por humedades
La Comisión Provincial de Patrimonio de Córdoba ha informado favorablemente de la memoria técnica de trabajos de mantenimiento en la iglesia de San Juan y Todos los Santos, situada en la calle Lope de Hoces, y afectada por filtraciones de agua.
La actuación supone la conservación de un espacio emblemático del conjunto histórico de Córdoba en el que se han detectado humedades tanto en los paramentos como en el altar y en el muro posterior al órgano. También se observan obstrucciones y roturas en los canalones de cubierta que provocan reboses por el coro, en el nivel bajo de la nave y en el muro que da al patio del edificio anexo.
La intervención en la fachada de la Iglesia de San Juan y Todos los Santos contempla los trabajos de conservación y mantenimiento de las cornisas del monumento, así como del revestimiento de la fachada interior (fachada hacia el patio colindante). La memoria técnica incluye la limpieza y reparación de canalones y bajantes, así como de las uniones y apoyos de estos elementos en los faldones de la cubierta de la nave central.
La fachada principal se encuentra dividida en dos partes: el lateral izquierdo, que corresponde con la sacristía, concebido como un paramento liso con dos vanos y rematado en el cuerpo de campanas; y el derecho, que se corresponde con la nave de la iglesia donde se encuentra la portada principal.
Toda la fachada queda rematada por un frontón triangular en cuyo centro se encuentra una hornacina recubierta de azulejos con motivos geométricos y una cruz en la base adorada por dos ángeles. A ambos lados de la hornacina se abren vanos circulares. La puerta principal de la iglesia es de gran calidad artística. Está realizada en hierro forjado y construida hacia fines del siglo XVI, principios del XVII. El alzado de la iglesia tiene pilastras decoradas sobre las que descansa una cornisa moldurada que recorre todo el perímetro del templo. La iglesia se ilumina por ventanales rectangulares cerrados por vidrieras.
Monumento del patrimonio histórico con especial protección
La Iglesia de San Juan y Todos los Santos es un edificio inscrito, con carácter específico y con la categoría de monumento, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Está declarado Bien de Interés Cultural de Andalucía y España y se incluye en el Conjunto Histórico de Córdoba como monumento de la villa de especial protección. La Iglesia tiene planta rectangular y es de nave única cubierta con bóveda de cañón muy plana con lunetos con ventanas. El crucero se cubre con una cúpula semiesférica con anillos sobre pechinas y arcos torales que dan paso al presbiterio. Se conserva parte de la sillería del coro. En el Evangelio se sitúa la única capilla que posee la iglesia, la capilla del Bautismo. En su frontal se ubica un retablo de fines del XVII. La Sacristía es de planta rectangular cubierta por bóveda de crucería. En el muro de división con el presbiterio se abre el Manifestador, una estructura peculiar ubicada en la parte del Sagrario a modo de cámara, totalmente decorada con pintura mural de Antonio Palomino, de gran valor artístico. El monumento está situado en la zona sur de la villa, en el límite con el cuadrante noroccidental que quedó sin protección en 1929. Hacia el norte, el tejido urbano ha experimentado una mayor renovación, encontrándose mejor conservado al sur. Destacan en el entorno la antigua Casa de los Guzmanes, sede del Archivo Histórico Municipal, y diversos edificios catalogados.
