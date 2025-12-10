Boletín
Las claves informativas del día en Córdoba: no te pierdas estas noticias
El análisis de los objetivos del primer debate sobre el estado de la ciudad, el regreso a Córdoba de la primera rotación de la Brigada X en Letonia y el seguimiento de la huelga de médicos centran los titulares de la mañana
A las puertas del segundo debate sobre el estado de la ciudad de este mandato, analizamos como avanzan las promesas y anuncios que hizo el alcalde hace ahora un año, en el anterior debate celebrado en el Ayuntamiento. En otro orden de cosas, la primera rotación de la Brigada Guzmán del Bueno X en Letonia regresó anoche a casa. La estación de autobuses de Córdoba volvió a ser testigo del cariño, emoción y satisfacción de los militares en su reencuentro con sus familias y amigos. Por otra parte, la huelga de médicos a nivel nacional continúa hoy. Según la Junta de Andalucía, en Córdoba, en la primera jornada de protesta, el 27% de los profesionales se sumaron a la convocatoria, aunque el Sindicato Médico Andaluz cifró el seguimiento en un 70% en hospitales y entre el 40% y el 50% en centros de salud.
- Del cheque bebé al cierre de El Arcángel: así progresa la hoja de ruta anunciada por Bellido en el debate de la ciudad 2024
- Vuelven a Córdoba los militares desplegados en Letonia: "Lo peor es separarnos de la familia"
- Primer día de huelga de médicos en Córdoba: la Junta cifra el seguimiento en un 27% y los convocantes lo elevan al 70% en hospitales
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Cancelaciones y citas reprogramadas para el año que viene en el primer día de huelga de médicos en Córdoba
- Un cuento de Navidad con decenas de drones iluminará el cielo de Córdoba: así será el espectáculo
- Suspendido el juicio por una violación grupal en la Judería para analizar el estado de salud de la víctima
- La Sinagoga: menos visitantes a costa de una mejor conservación y un nuevo centro de interpretación en seis meses
- Urbanismo otorga licencia para 17 nuevos pisos turísticos en el edificio del Palacio de los Caramelos en Córdoba
Educación21
UCOniversitas
- Nuria Ceular, decana de Ciencias del Trabajo: «Estamos pendientes de la resolución del grado en Trabajo Social dual»
Provincia
- ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba
- Santaella elige este miércoles a su nuevo alcalde entre independientes y el PSOE
Medio ambiente
Andalucía
- Luz verde al "acuerdo histórico" para subir salarios: "Los funcionarios andaluces cobrarán como en otras comunidades"
- Alarma por el repunte de la gripe: los casos se triplican en Andalucía en una semana
Internacional
- Trump asalta con saña a una Europa "en decadencia" y a sus líderes: “Son débiles. No saben qué hacer”
España
- El Supremo condena al fiscal general porque "no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito"
- Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
- Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
- El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
- ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba
- Un cuento de Navidad con decenas de drones iluminará el cielo de Córdoba: así será el espectáculo
- La sonrisa de un semáforo