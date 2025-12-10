Las claves informativas del día en Córdoba: no te pierdas estas noticias

A las puertas del segundo debate sobre el estado de la ciudad de este mandato, analizamos como avanzan las promesas y anuncios que hizo el alcalde hace ahora un año, en el anterior debate celebrado en el Ayuntamiento. En otro orden de cosas, la primera rotación de la Brigada Guzmán del Bueno X en Letonia regresó anoche a casa. La estación de autobuses de Córdoba volvió a ser testigo del cariño, emoción y satisfacción de los militares en su reencuentro con sus familias y amigos. Por otra parte, la huelga de médicos a nivel nacional continúa hoy. Según la Junta de Andalucía, en Córdoba, en la primera jornada de protesta, el 27% de los profesionales se sumaron a la convocatoria, aunque el Sindicato Médico Andaluz cifró el seguimiento en un 70% en hospitales y entre el 40% y el 50% en centros de salud.

