Del cheque bebé al cierre de El Arcángel: así progresa la hoja de ruta anunciada por Bellido en el debate de la ciudad 2024

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, empleó el primer debate sobre el estado de la ciudad, en octubre de 2024, para lanzar una batería de anuncios, algunos proyectos pendientes, otros novedades o promesas electorales, con el objetivo de realizarlos antes de que concluya el mandato. Un año después de ese momento, repasamos los anuncios del primer edil, lo avanzado, concluido y lo que queda por hacer.

Bellido lanzó unos 15 anuncios de todo tipo, sociales, de urbanismo y económicos. Entre ellos, el más novedoso fue el de incluir una partida en el presupuesto para ayudas directas de 500 euros por nacimiento o adopción para residentes en Córdoba. Hasta ahora, el Ayuntamiento ha concedido la ayuda a 1.329 familias por un importe de 664.500 euros, el 66% del millón de euros reservado para ello. En 2026, la ayuda continuará, si bien la solicitud está previsto que sea de un año natural de 1 de noviembre a 31 de octubre.

Debate del estado de la ciudad del año pasado. / VÍCTOR CASTRO

Otro de los anuncios del alcalde fue la creación de una red pública de 100 puntos de recarga de vehículos eléctricos repartidos por barrios y polígonos. Este año se licitó el contrato y se anuncian ubicaciones y características y el pasado octubre se adjudicó la instalación de 50 de ellos a tres empresas (Qwello, Enovo y Remo), con la promesa de estar en servicio a mediados de 2026.

También anunció que se acaba de terminar el pliego de contratación para el nuevo aparcamiento en altura en Lepanto con 330 plazas, que además permitirá la instalación de un mercado municipal que sustituirá al actual de La Mosca. Se encargó un estudio de viabilidad y el proyecto debería ser una realidad en el primer trimestre del 2027 si se cumplen los planes del equipo de gobierno.

Una nueva zona verde

La transformación del Campo Santo de los Mártires con la ampliación de los jardines y la apertura de un nuevo espacio verde en el entorno de la antigua Biblioteca Provincial. La iniciativa cuenta desde octubre con los 6.000 metros de suelo que la Junta de Andalucía ha cedido al Consistorio cordobés, la Comisión de Patrimonio le dio el visto bueno al jardín, hay 1,9 millones de presupuesto municipal y previsiones de iniciar la obra en el primer semestre de 2026, pero se han encontrado con las rapaces que anidan en el muro de la antigua biblioteca de Amador de los Ríos, los cernícalos primilla. La existencia de estas aves ha obligado a la Gerencia de Urbanismo a cambiar sus planes para alterar lo menos posible a la colonia. De este modo, evitarán los trabajos en las proximidades de la muralla, de las fachadas traseras del Obispado y de la antigua biblioteca provincial, donde se encuentran los nidos, hasta el mes de agosto que es cuando estas aves emigran por el calor y se empezarán haciendo los trabajos más alejados de esas zonas.

Así será la zona verde que el Ayuntamiento proyecta en Campo Santo de los Mártires / CÓRDOBA

Otro de los anuncios realizados por Bellido es el cierre de la fachada este y sur, es decir, el fondo sur y la preferencia del estadio de El Arcángel. El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo aprobó este martes los pliegos de condiciones para el concurso del cerramiento por valor de 1,6 millones de euros. En el momento en que el concurso aparezca en la plataforma de contratación empezará a contar el plazo que tienen las empresas para que la ejecución de la actuación se inicie.

Nuevo pabellón y nuevo cuartel de bomberos

Bellido aseguró que el gobierno municipal quiere avanzar en el desarrollo del Córdoba Arena, una instalación deportiva y multiusos de primer nivel que el PP prometió en campaña electoral. De momento, poco se sabe del futuro pabellón multiusos, más allá de que finalmente se ubicará en la zona destinada a equipamiento deportivo en el PP-04, junto a Huerta de Santa Isabel Oeste. Por ahora no existe un proyecto.

Asimismo, el alcalde garantizó que a lo largo de este año, el Ayuntamiento avanzaría en la construcción del nuevo cuartel para los bomberos, que hasta ahora solo ha dado pasos previos, como la cesión de los suelos por parte de la Junta y prometió abrir un concurso de ideas para su diseño. Se espera que las obras puedan iniciar en 2027.

También anunció que se acometerá la reforma de la ermita de la Aurora, en la calle San Fernando, que se encuentra en un considerable estado de abandono y cuyas primeras obras salieron a licitación en octubre, con un presupuesto base de 44.000 euros. En cuanto al Molino de la Albolafia, prometió que se restauraría durante 2025 con una inversión superior al millón de euros. A finales del año pasado se dio por concluida la limpieza y recuperación inicial del entorno de la noria; pendiente de una segunda fase para hacerlo visitable con una reforma más ambiciosa.

Avenida Gran Vía Parque, futuras reformas en las grandes avenidas de Córdoba / Manuel Murillo Martínez / COR

Reformas urbanísticas de gran calado

La redacción del proyecto para la reforma integral de la avenida de Ollerías fue adjudicado por 13.297 euros el pasado mes de agosto para diseñar las actuaciones previstas. La ejecución de las obras contará con una inversión estimada de alrededor de dos millones de euros y un plazo de ejecución de diez meses. Además, se adquirió el compromiso de acometer también la reforma de Gran Vía Parque y la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha iniciado este diciembre los trámites para la redacción del proyecto que servirá para ejecutar las obras del bulevar central, como primer paso para una obra que costará 700.000 euros.

Asimismo, culminó en octubre la primera fase del proyecto Hisla, cuya finalidad es "dotar de espacios verdes a zonas en desuso del casco antiguo en la ciudad para su naturalización", con las actuaciones de rehabilitación y puesta en valor del solar del antiguo Cine Andalucía, ubicado en la calle Alfonso XII, anunciado por el alcalde hace un año.

Queda pendiente además la ampliación de la Biblioteca Central, renombrada tras la muerte del poeta Antonio Gala, mientras la redacción del proyecto para la adaptación y rehabilitación del pabellón que ocupaba la Farmacia militar, ubicado en el cuartel de Lepanto, como centro de participación activa para personas mayores salió a concurso por un importe de 81.055,46 euros en julio.