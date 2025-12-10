CCOO Córdoba reivindica que los derechos laborales son derechos humanos esenciales

Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, ha recordado que los derechos laborales —como la negociación colectiva, la libertad sindical, la salud y seguridad en el trabajo o la protección frente a la discriminación— son “derechos humanos fundamentales, inseparables de la dignidad de las personas trabajadoras”.

A través de un comunicado, Borrego ha insistido en que garantizar estos derechos es indispensable para combatir la desigualdad y fortalecer la justicia social. En este sentido, ha destacado “la importancia decisiva del movimiento y la organización de la clase trabajadora en la defensa de los derechos humanos”, un eje central de la acción sindical y base de cualquier sociedad democrática.

La dirigente sindical ha mostrado la preocupación de CCOO por el poder creciente de las corporaciones transnacionales y ha reclamado mecanismos internacionales que impidan que estas operen en un “vacío judicial” que facilite vulneraciones de derechos humanos. El sindicato considera imprescindible reforzar los marcos de control y responsabilidad para evitar abusos laborales y sociales.

Rechazo a la guerra y defensa del derecho internacional humanitario

Borrego también se ha pronunciado sobre los diferentes conflictos armados en curso, subrayando que CCOO “rechaza todas las guerras” y exige el respeto absoluto al derecho internacional humanitario, la protección de la población civil y la búsqueda de soluciones políticas y negociadas.

Según explicó, “las guerras golpean de forma devastadora a las clases trabajadoras y a los colectivos más vulnerables”, por lo que la paz, la justicia social y la garantía de derechos deben avanzar de forma inseparable.

Igualdad, diversidad y política migratoria centrada en la dignidad humana

La organización sindical ha reiterado su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres, la defensa de los derechos LGTBIQ+, la lucha contra las violencias machistas y la construcción de una política migratoria respetuosa con la vida y la dignidad. Asimismo, continuará exigiendo que todas las administraciones cumplan las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos.

“La clase trabajadora organizada es la mayor fuerza democratizadora”

Para Borrego, la acción colectiva sigue siendo un pilar indispensable. “La clase trabajadora organizada es la mayor fuerza democratizadora y el motor más sólido para la defensa de los derechos humanos y para la construcción de la paz”.