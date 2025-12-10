Cáritas Córdoba necesita superar los 250.000 euros para cubrir necesidades básicas de los más vulnerables

Cáritas diocesana de Córdoba busca recaudar más de 250.000 euros en su campaña de Navidad Hagamos que tener una vida digna dejé de ser cuestión de suerte para atender las necesidades más básicas de vivienda, alimentos o suministros de las personas más vulnerables. Durante 2025 la entidad ha necesitado 247.000 euros en lo más básico, por lo que buscan superar con creces este importe para poder llegar a más personas.

Para ello, Cáritas activa hoy una acción digital denominada Tu corazón para tener una vida digna, una campaña on line que permite elegir la cantidad de dinero para donar y el destino de este presupuesto, que irá para apoyo en alimentación, suministros, vivienda y acompañamiento social a hogares que atraviesan dificultades económicas. En lo que va de año la entidad ha realizado unas 1.500 atenciones en el proyecto de necesidades básicas y atención primaria, sin contar las personas acompañadas por las Cáritas Parroquiales.

El secretario general de Cáritas Diocesana de Córdoba, Jesús Jurado, ha señalado que "aunque la sensibilización es clave para nosotros, esta Navidad también tenemos que poner el foco en la captación de fondos para sostener la acción social de Cáritas Diocesana", especialmente en un contexto marcado por "la emergencia social de la vivienda, que afecta a uno de cada cuatro hogares; la precariedad laboral, que convierte el empleo en un refugio cada vez menos seguro y las dificultades de las personas migrantes, esenciales para el presente y futuro demográfico y social, pero aún con enormes barreras para una inclusión plena".

En cuanto a las cifras, que no son definitivas hasta que la entidad de la Iglesia presente su memoria de actividades para el Corpus, el secretario general de Cáritas en Córdoba ha destacado que 748 personas han sido acogidas por el servicio de empleo y orientación laboral, de las cuales 160 han conseguido un puesto de trabajo, 25 de ellas en la empresa de inserción Solemccor. Asimismo, 91 personas han sido acompañadas por los diferentes recursos del programa de mayores: Residencia Hogar San Pablo y Tejiendo redes; 606 personas han pasado en lo que va de año por algunos de los recursos del programa de personas en situación de sin hogar, que en su mayoría son nacionales.

Además, por el programa de exclusión residencial han pasado en lo que va de año 77 personas que se han alojado en viviendas propias de Cáritas, y 58 personas han sido acompañadas en los pisos de Vimpyca. La organización alerta de que la demanda crece y necesitan ampliar recursos. La casa Madre del Redentor tiene más de 100 personas en lista de espera y requiere ampliación.

Cáritas agradece a los voluntarios

Para la entidad caritativa y social de la Iglesia, los voluntarios son imprescindibles. Ese es el caso de Luisa Bustos, voluntaria de la Residencia Hogar San Pablo, el centro para mayores en situación de exclusión social que tiene Cáritas en Córdoba, quien ha asegurado que "este lugar que para muchos es la última puerta a la que llaman, para mí se ha convertido en una escuela de humanidad".

"Cuando llegué como voluntaria, por mediación de Antonio Reyes, que me pidió que creara un grupo de voluntarias, mi primer pensamiento fue, que venía a dar y me encontré recibiendo muchísimo más de lo que imaginé" ha resaltado Luisa, quien ha puesto en valor que "aquí descubres, que un gesto sencillo una escucha un café compartido, una palabra de ánimo puede iluminar un día entero para alguien que lo está pasando mal", para continuar afirmando que "ser voluntaria me ha enseñado que no se necesita ser héroe para cambiar una vida.Basta con estar,con acompañar, escuchar y con mirar a los ojos, cuando uno mira con los ojos De Dios, es totalmente diferente".

"Ojos que ven, corazón que se conmueve y voluntad que actúa" ha sentenciado la voluntaria de Cáritas Diocesana de Córdoba, para afirmar que "el voluntariado no es tiempo que se pierde, es tiempo que se multiplica".

Por último, Luisa ha recordado que "todos podemos ser instrumentos de esperanza para muchas personas. Este lugar, como muchos otros, necesita manos, pero sobre todo necesita corazones, generosos dispuestos a dar un ratito de su tiempo".

Luis Bustos comparte su experiencia. / CÓRDOBA

"Mientras haya personas hay esperanza" ha puntualizado el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, quien ha puesto como ejemplo las palabras de Luisa y ha destacado que "mientras haya personas como ella que de forma generosa y con espíritu de servicio se dedican a ayudar a aquellas personas a las que no lesacompaña la suerte, ni las medidas estructurales para evitar esas situaciones, habrá esperanza", al tiempo que ha agradecido "a los 1.500 voluntarios de Cáritas su labor".

Principales actos y fechas

El 18 de diciembre se celebrará una jornada de oración, a las 18.00 horas, en las iglesias de San Pablo, San Miguel y La Compañía, centrada en los tres sueños del vulnerable: hogar, trabajo y dignidad. El 19 de diciembre se realizará la instalación de un árbol de Navidad gigante en el bulevar del Gran Capitán de 17.00 a 20.00 horas, para visibilizar la necesidad de donaciones, mientras que el día 21 de diciembre tendrá lugar una colecta diocesana para la Casa de Acogida Madre del Redentor.

Las acciones especiales por Navidad incluyen un menú especial el 24 de diciembre para las dos casas de acogida y el ala de baja exigencia, gracias a un donante anónimo, además de la salida de la UVI social para que nadie pase la noche en soledad.