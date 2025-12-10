Cáritas ampliará la Casa de Acogida Madre del Redentor para acoger a más personas sin hogar

La Casa de Acogida Madre del Redentor, que gestiona Cáritas en Córdoba y que actualmente cuenta con más de 100 personas en lista de espera, requiere una ampliación ante la creciente demanda de este servicio, que atiende a personas sin hogar. Así lo subrayó el obispo de la ciudad, Jesús Fernández, durante la presentación de la campaña de donación y actividades de Navidad para recoger fondos y destinarlos a los más vulnerables.

Fernández recordó que en la diócesis hay 447 personas sin hogar censadas y que ahora la entidad se dedicará precisamente a ampliar esta casa para poder atender la alta demanda que están experimentando.

El prelado situó la vivienda, la precariedad laboral porque "tener trabajo no es garantía de una vida holgada" y la necesidad de constituir hogares donde las personas se sientan acogidas como los tres grandes retos sociales del momento. "Son desafíos que nos afectan a todos y esperamos poder responder gracias a la ayuda de los fieles y de las personas de buena voluntad", aseguró.

Esta casa de acogida atiende principalmente a personas en situación de sin hogar, ofreciendo recursos como alojamiento nocturno (ala baja exigencia) y estancias más largas, comida, ducha, ropa, y acompañamiento social integral para ayudarles a salir de esa situación y reincorporarse a la vida social.