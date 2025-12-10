Solidaridad
Cáritas ampliará la Casa de Acogida Madre del Redentor para acoger a más personas sin hogar
Con más de 100 personas en lista de espera, la entidad se enfoca en ampliar sus servicios para dar respuesta a las necesidades de los más vulnerables
La Casa de Acogida Madre del Redentor, que gestiona Cáritas en Córdoba y que actualmente cuenta con más de 100 personas en lista de espera, requiere una ampliación ante la creciente demanda de este servicio, que atiende a personas sin hogar. Así lo subrayó el obispo de la ciudad, Jesús Fernández, durante la presentación de la campaña de donación y actividades de Navidad para recoger fondos y destinarlos a los más vulnerables.
Fernández recordó que en la diócesis hay 447 personas sin hogar censadas y que ahora la entidad se dedicará precisamente a ampliar esta casa para poder atender la alta demanda que están experimentando.
El prelado situó la vivienda, la precariedad laboral porque "tener trabajo no es garantía de una vida holgada" y la necesidad de constituir hogares donde las personas se sientan acogidas como los tres grandes retos sociales del momento. "Son desafíos que nos afectan a todos y esperamos poder responder gracias a la ayuda de los fieles y de las personas de buena voluntad", aseguró.
Esta casa de acogida atiende principalmente a personas en situación de sin hogar, ofreciendo recursos como alojamiento nocturno (ala baja exigencia) y estancias más largas, comida, ducha, ropa, y acompañamiento social integral para ayudarles a salir de esa situación y reincorporarse a la vida social.
- Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
- Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
- El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
- ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba
- Un cuento de Navidad con decenas de drones iluminará el cielo de Córdoba: así será el espectáculo
- La sonrisa de un semáforo