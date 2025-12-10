Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Balance AyuntamientoRobe IniestaAgresión en Ciudad JardínCCFHuelga SASDetenidos en PeñarroyaLluviaBRI X
instagramlinkedin

Solidaridad

Cáritas ampliará la Casa de Acogida Madre del Redentor para acoger a más personas sin hogar

Con más de 100 personas en lista de espera, la entidad se enfoca en ampliar sus servicios para dar respuesta a las necesidades de los más vulnerables

Casa de Acogida Madre del Redentor, en una imagen de archivo.

Casa de Acogida Madre del Redentor, en una imagen de archivo. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

La Casa de Acogida Madre del Redentor, que gestiona Cáritas en Córdoba y que actualmente cuenta con más de 100 personas en lista de espera, requiere una ampliación ante la creciente demanda de este servicio, que atiende a personas sin hogar. Así lo subrayó el obispo de la ciudad, Jesús Fernández, durante la presentación de la campaña de donación y actividades de Navidad para recoger fondos y destinarlos a los más vulnerables.

Fernández recordó que en la diócesis hay 447 personas sin hogar censadas y que ahora la entidad se dedicará precisamente a ampliar esta casa para poder atender la alta demanda que están experimentando.

El prelado situó la vivienda, la precariedad laboral porque "tener trabajo no es garantía de una vida holgada" y la necesidad de constituir hogares donde las personas se sientan acogidas como los tres grandes retos sociales del momento. "Son desafíos que nos afectan a todos y esperamos poder responder gracias a la ayuda de los fieles y de las personas de buena voluntad", aseguró.

Noticias relacionadas y más

Esta casa de acogida atiende principalmente a personas en situación de sin hogar, ofreciendo recursos como alojamiento nocturno (ala baja exigencia) y estancias más largas, comida, ducha, ropa, y acompañamiento social integral para ayudarles a salir de esa situación y reincorporarse a la vida social.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
  2. Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
  3. Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
  4. El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
  5. El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
  6. ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba
  7. Un cuento de Navidad con decenas de drones iluminará el cielo de Córdoba: así será el espectáculo
  8. La sonrisa de un semáforo

CÓRDOBA alienta las políticas verdes frente al negacionismo climático

CÓRDOBA alienta las políticas verdes frente al negacionismo climático

El Jardín Botánico de Córdoba inaugura su belén y programación de Navidad

El Jardín Botánico de Córdoba inaugura su belén y programación de Navidad

Día de los Derechos Humanos: asociaciones memorialistas de Córdoba reclaman avances en las exhumaciones

Día de los Derechos Humanos: asociaciones memorialistas de Córdoba reclaman avances en las exhumaciones

Una policía fuera de servicio frustra un robo que acaba con tres mujeres detenidas en pleno centro de Córdoba

Una policía fuera de servicio frustra un robo que acaba con tres mujeres detenidas en pleno centro de Córdoba

La Policía investiga cinco robos en viviendas de la urbanización Paraíso Arenal durante el puente

La Policía investiga cinco robos en viviendas de la urbanización Paraíso Arenal durante el puente

Cáritas Córdoba necesita superar los 250.000 euros para cubrir necesidades básicas de los más vulnerables

Cáritas Córdoba necesita superar los 250.000 euros para cubrir necesidades básicas de los más vulnerables

Zambombas, belenes y villancicos: así será la Navidad para los mayores de Córdoba

La UCO reivindica la docencia como pilar universitario en un acto que distingue la excelencia de trece profesores

La UCO reivindica la docencia como pilar universitario en un acto que distingue la excelencia de trece profesores
Tracking Pixel Contents