El bombero Jesús Sánchez de la Rosa será el Rey Melchor en la Cabalgata de 2026

Córdoba ya tiene su primer Rey Mago para la próxima Cabalgata de Reyes de 2026. Jesús Sánchez de la Rosa, miembro de la peña Bomberos de Córdoba Vulcano, ha sido designado por la Federación de Peñas para interpretar el papel de Melchor.

La elección, como cada año, se ha llevado a cabo mediante un sorteo en el que participaron un total de 35 peñas. En esta ocasión, tras designar el pasado año a Baltasar, las peñas han vuelto a elegir al rey Melchor este año. El Ayuntamiento de Córdoba elegirá este jueves también a través de un sorteo al rey Gaspar.

Jesús Sánchez será el Rey Melchor en la próxima Cabalgata. / CÓRDOBA

El bombero Jesús Sánchez electo no ha podido estar presente en la elección, ya que se encuentra de servicio. Ha sido su padre, quien se ha puesto la corona de su majestad de Oriente y ha posado junto a los representantes de la Federación de Peñas tras el sorteo.