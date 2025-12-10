Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Día de los Derechos Humanos

Asociaciones memorialistas de Córdoba reclaman avances en las exhumaciones

Una concentración en el cementerio de La Salud honra la memoria de los represaliados del franquismo, en el Día Internacional de los Derechos Humanos

Acto de las asociaciones memorialistas de Córdoba en el cementerio de la Salud, en el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Acto de las asociaciones memorialistas de Córdoba en el cementerio de la Salud, en el Día Internacional de los Derechos Humanos. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Las asociaciones memorialistas y familiares de víctimas del franquismo han celebrado este martes una concentración en el cementerio de La Salud con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos. El acto ha reunido a colectivos de la provincia, entre ellos las asociaciones cordobesas integradas en la Federación Andaluza de Memoria Democrática, para reivindicar su compromiso con “la defensa de la democracia, la igualdad y la justicia social”.

Durante la lectura del manifiesto, los participantes han recordado a las personas que “sufrieron persecución, violencia o muerte durante el golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura franquista”, subrayando que los derechos humanos “son universales, inalienables y la base ética de cualquier sociedad democrática”.

Las entidades han puesto el acento en “la fuerza de la memoria como derecho humano esencial” y reclamaron que se mantengan sin interrupciones las exhumaciones en las fosas de La Salud y San Rafael. Han insistido en que es necesario avanzar en la identificación de cada persona represaliada y han denunciado los retrasos administrativos que, a su juicio, “perpetúan el dolor de las familias y dificultan cerrar heridas abiertas hace casi un siglo”.

Más transparencia y reactivación de los trabajos

En sus demandas institucionales, los colectivos solicitan al Ayuntamiento de Córdoba mayor transparencia y la reactivación de los trabajos paralizados en los últimos años. A la Junta de Andalucía le han pedido recursos suficientes para el sistema de identificación genética previsto en la Ley de Memoria Histórica y Democrática. A nivel estatal, han valorado positivamente la creación de la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, a la que instaron a actuar con “independencia y diligencia”.

Las asociaciones han expresado su deseo de que la nueva Fiscalía provincial se convierta en “un instrumento real al servicio de las víctimas y de la democracia”, y han señalado que su labor “no debe reabrir heridas, sino cerrarlas mediante el esclarecimiento, la dignificación y el reconocimiento”. El acto ha concluido con un llamamiento a un futuro basado en el respeto y en el compromiso con el “nunca más”.

