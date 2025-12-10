Asociaciones memorialistas de Córdoba reclaman avances en las exhumaciones

Las asociaciones memorialistas y familiares de víctimas del franquismo han celebrado este martes una concentración en el cementerio de La Salud con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos. El acto ha reunido a colectivos de la provincia, entre ellos las asociaciones cordobesas integradas en la Federación Andaluza de Memoria Democrática, para reivindicar su compromiso con “la defensa de la democracia, la igualdad y la justicia social”.

Durante la lectura del manifiesto, los participantes han recordado a las personas que “sufrieron persecución, violencia o muerte durante el golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura franquista”, subrayando que los derechos humanos “son universales, inalienables y la base ética de cualquier sociedad democrática”.

Las entidades han puesto el acento en “la fuerza de la memoria como derecho humano esencial” y reclamaron que se mantengan sin interrupciones las exhumaciones en las fosas de La Salud y San Rafael. Han insistido en que es necesario avanzar en la identificación de cada persona represaliada y han denunciado los retrasos administrativos que, a su juicio, “perpetúan el dolor de las familias y dificultan cerrar heridas abiertas hace casi un siglo”.

Más transparencia y reactivación de los trabajos

En sus demandas institucionales, los colectivos solicitan al Ayuntamiento de Córdoba mayor transparencia y la reactivación de los trabajos paralizados en los últimos años. A la Junta de Andalucía le han pedido recursos suficientes para el sistema de identificación genética previsto en la Ley de Memoria Histórica y Democrática. A nivel estatal, han valorado positivamente la creación de la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, a la que instaron a actuar con “independencia y diligencia”.

Las asociaciones han expresado su deseo de que la nueva Fiscalía provincial se convierta en “un instrumento real al servicio de las víctimas y de la democracia”, y han señalado que su labor “no debe reabrir heridas, sino cerrarlas mediante el esclarecimiento, la dignificación y el reconocimiento”. El acto ha concluido con un llamamiento a un futuro basado en el respeto y en el compromiso con el “nunca más”.