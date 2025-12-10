La APDHA alerta del avance de la fobia a los pobres en Córdoba

La delegación cordobesa de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) presentó el pasado 29 de octubre el documental Las diferentes caras de la aporofobia. Desmontando bulos, un trabajo que analiza esta forma de discriminación hacia las personas pobres como una vulneración de los Derechos Humanos. Con motivo del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, la organización ha denunciado que la aporofobia “se ha convertido en una verdadera patología social”.

La APDHA recuerda que la Real Academia Española define la aporofobia como el rechazo a las personas pobres o desfavorecidas, un fenómeno que la asociación considera alimentado por “una intensa estrategia política y mediática” vinculada a discursos de ultraderecha. Según sus datos, los delitos de odio motivados por aporofobia habrían aumentado un 33% en 2024.

El documental recoge testimonios de personas cordobesas en situación de sinhogarismo, migrantes, minorías étnicas y comunidades romaníes que relatan cómo esta discriminación condiciona su vida cotidiana. La organización denuncia episodios que van desde la invisibilización al rechazo explícito, así como trabas en el acceso real a derechos formalmente reconocidos.

La entidad advierte de que la era digital ha transformado la manera en que se ejerce y se difunde la aporofobia, agravada por la desinformación y la manipulación informativa. En este ámbito, apunta a un doble efecto: por un lado, la brecha digital deja sin voz a las personas más vulnerables; por otro, proliferan discursos que amplifican estereotipos y contenidos sensacionalistas que contribuyen a su criminalización.

Frente a este contexto, la APDHA reclama una reacción decidida de la sociedad civil. La asociación subraya la necesidad de combatir la criminalización de la pobreza y alerta del avance de narrativas que atribuyen a los colectivos vulnerables problemas como el deterioro de los servicios públicos o la dificultad de acceso a la vivienda. “Las políticas guiadas por la aporofobia socavan el bienestar común”, sostiene.

La organización defiende que la mejor estrategia para frenar este fenómeno pasa por dar voz a quienes lo sufren directamente y a las entidades que trabajan en su apoyo.