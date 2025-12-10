El 29,29% de los médicos de Córdoba secundan el segundo día de la huelga por el Estatuto Marco

Un 34,1% de la plantilla de médicos --30.000 en total-- que están llamados a la huelga contra el Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad están secundando este miércoles el segundo día de paro de los cuatro convocados --hasta el 12 de diciembre-- por el Sindicato Médico Andaluz (SMA). Por provincias, en Almería el seguimiento es del 29,8%; en Cádiz, 35,77%; en Córdoba, 29,29%; en Granada, 35,11%; en Huelva, 41,46%; en Jaén, 20,83%; en Málaga, 33,39%; y en Sevilla 40,22%.

Son los datos ofrecidos por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. El seguimiento de este miércoles es dos puntos superior al del primer día de huelga, con un 32%, según los datos que facilitó el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

El primer día de huelga convocada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) contra la propuesta del Estatuto Marco por parte del Ministerio de Sanidad obligó al Servicio Andaluz de Salud (SAS) este pasado martes a cancelar 36.000 consultas en Atención Primaria, 22.000 consultas externas, 670 cirugías y 20.000 pruebas diagnósticas. Son los datos ofrecidos por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en declaraciones a los medios, en las que ha exigido al departamento de Mónica García que "se siente de una vez por todas a negociar" y que "retire el borrador del Estatuto Marco por ser inviable".

Para Sanz, el "mayor conflicto sanitario de los últimos años" está teniendo ya "consecuencias" en la atención sanitaria que se presta en Andalucía. "Ésta no es una protesta contra las comunidades autónomas sino contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha abandonado a los profesionales sanitarios y ha presentado una propuesta de Estatuto Marco improvisada, sin financiación y sin diálogo con nadie", ha apostillado.

Cuatro días de huelga

Para estos cuatro días de huelga --en plena ola de virus respiratorios que ha llevado a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía a tomar medidas de prevención, como la recomendación del uso de las mascarillas en ambulatorios, hospitales y residencias de mayores tanto públicas como privadas hasta el próximo 8 de enero--, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha fijado unos servicios mínimos que implican la garantía de una actividad asistencial como la que se presta en un festivo en Atención Primaria (centros de salud) y hospitales.

En el caso de las urgencias, los cuidados críticos y los partos "como mínimo" y la actividad propia de un domingo o festivo. Igualmente, el SAS establece que deben prestarse el 100% de aquellos servicios que "habitualmente se presten en un domingo o festivo" y que "debe garantizarse el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades de carácter urgente que se realicen en un domingo o festivo".

Como "criterios comunes", tanto en Atención Primaria como en hospitales, "debe garantizarse el tratamiento a pacientes afectados por procesos que por su morbilidad requieran una asistencia inmediata, sin romper la continuidad asistencial". De manera específica, en los centros de salud en los que haya un SUAP (servicio de urgencias), y en los que coincidan los horarios de asistencia, "no habrá servicios mínimos dado que la actividad de urgencias del centro será cubierta en el SUAP, como se hace los sábados, domingos o festivos".

En el caso de que los horarios no coincidan o que el centro de salud no tenga un SUAP, "se designará como servicios mínimos un médico para la atención exclusiva a la urgencia durante el horario de apertura habitual" del ambulatorio. En el caso de las urgencias hospitalarias, de manera específica, la orden del SAS establece que "los servicios mínimos serán atendidos por la plantilla habitual de médicos de las unidades de urgencias de un fin de semana o festivo".

Se podrá incrementar la dotación "con un máximo de hasta el 50% de los médicos de las urgencias hospitalarias que habitualmente haya un fin de semana" en función del número de Médicos Residentes (MIR) que tenga asignada la unidad. En los servicios de urgencias que tengan asignados menos de tres MIR "no se establece ningún tipo de refuerzo". En el caso del 061, se fija un "90% en cada una de las franjas horarias de los turnos", y en el servicio de teleoperación de los centros adscritos a Salud Responde, el 75% de la plantilla en cada una de las franjas horarias de los turnos.