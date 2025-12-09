Vuelven a Córdoba los militares de la BRI X desplegados en Letonia: "Lo peor es separarnos de la familia"

Con pancartas, banderas, gritos, cánticos y alegría. Sobre todo, mucha alegría. Así han recibido unos dos centenares de compañeros, familiares y amigos a los militares de la Brigada Guzmán el Bueno con base en Cerro Muriano que han regresado en la noche de este martes a Córdoba tras una larga misión.

Componen la primera rotación del contingente eFP XVII enviado por el Ejército español a Letonia para proteger a los países que integran el flanco este de la OTAN. Han estado en el Báltico durante unos seis meses hasta su regreso esta misma noche, a punto para pasar las Navidades en familia.

El regreso a Córdoba de la primera rotación de la Brigada 'Guzmán el Bueno' , en Letonia, en imágenes / Víctor Castro

La vuelta se hace en diferentes escalafones y de forma gradual. En esta ocasión han vuelto a España algo más de un centenar de militares de distinta graduación, aunque sólo unas docenas han llegado directamente a Córdoba; los demás se han quedado o bien en Torrejón (Madrid) o han sido recogidos en Sevilla por sus familias. Quienes se han bajado del autobús en Córdoba han formado nada más llegar a la ciudad para ser recibidos por mandos de la unidad presentes en el recibimiento.

Ganas de volver a casa

El brigada Miguel Ángel Cuadrado es uno de los profesionales que acaba de volver de Letonia, donde todo ha transcurrido con "normalidad". "La misión ha ido como se esperaba, para situarnos, hacer presencia y realizar los ejercicios de colaboración con el resto de los países", ha indicado.

"La parte más dura" de esta misión en Letonia ha sido, en sus propias palabras, "separarnos de la familia", por lo que "ahora tenemos ganas de retomar la vida normal". Llegan a tiempo de celebrar las Navidades con sus seres queridos.