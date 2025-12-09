Urbanismo otorga licencia para 17 nuevos pisos turísticos en el edificio del Palacio de los Caramelos en Córdoba

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de este martes ha aprobado la licencia de actividad (calificación ambiental) para 17 nuevos apartamentos turísticos en la calle Cruz Conde, 2, en el edificio del Palacio de los Caramelos, ubicado en la esquina de la plaza de Las Tendillas.

La entidad solicitante es Arrendamientos Urbasierra S.L, dedicada a la promoción y adquisición de fincas urbanas y rústicas para su explotación en régimen de arrendamiento. Asimismo, el consejo rector también ha aprobado la calificación ambiental para otros tres apartamentos turísticos (2 llaves) en la calle Duque de Fernán Núñez, 12, locales a petición de Famtourist SL. Así, por urgencia han entrado licencias para un total de 20 apartamentos turísticos.

Estos no son los únicos apartamentos que se están tramitanto por el centro de la ciudad y, en concreto, por la zona de Las Tendillas. Recientemente se dio un nuevo paso para convertir el emblemático edificio de la Unión y el Fénix también en pisos dedicados a alojar turistas. La empresa Armavir Investment SL solicitó en octubre calificación ambiental para darle uso turístico al espacio, que está situado en la esquina con la calle Victoriano Rivera.