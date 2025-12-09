Junta de gobierno local
Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
La conexión se hará por la trasera del colegio Santa María de Guadalupe (Franciscanos)
La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) impulsa el proyecto de expropiación forzosa que resultará en la conexión de la calle Sagunto y la avenida de Rabanales por la trasera del colegio Santa María de Guadalupe (Franciscanos). La operación ha sido aprobada este martes por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba.
Según ha informado este martes el presidente de la GMU, Miguel Ángel Torrico, la conexión que se busca entre Sagunto y Rabanales dará continuidad funcional a las calles Fernando IV y Luis Valenzuela. Además, la obtención de este suelo ya venía recogida en el PGOU de 1986 y hay parte de la calle que ya está hecha.
En concreto, existe la calle entre los jardines Elena Moyano y la instalación deportiva del Imdeco (el gimnasio gestionado por Aira), que además sirve de aparcamiento. Sin embargo, si se va de Rabanales hacia Sagunto, esa calle no tiene salida pues por el medio se cruza un trozo del patio del colegio Franciscanos, que es lo que se va a expropiar.
Una vez aprobado el expediente de expropiación, se sacará a información pública y se notificará a la propiedad. Urbanismo dará luz verde, igualmente, al gasto que supone la operación.
