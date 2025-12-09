Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ConveniosCiberseguridadCentros comercialesHuelga SASTurismo en el puenteImágenes marianasBRI XNuevos diáconos
instagramlinkedin

Junta de gobierno local

Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales

La conexión se hará por la trasera del colegio Santa María de Guadalupe (Franciscanos)

La avenida de Rabanales, en una imagen de archivo.

La avenida de Rabanales, en una imagen de archivo. / MANUEL MURILLO

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) impulsa el proyecto de expropiación forzosa que resultará en la conexión de la calle Sagunto y la avenida de Rabanales por la trasera del colegio Santa María de Guadalupe (Franciscanos). La operación ha sido aprobada este martes por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba.

Según ha informado este martes el presidente de la GMU, Miguel Ángel Torrico, la conexión que se busca entre Sagunto y Rabanales dará continuidad funcional a las calles Fernando IV y Luis Valenzuela. Además, la obtención de este suelo ya venía recogida en el PGOU de 1986 y hay parte de la calle que ya está hecha.

En concreto, existe la calle entre los jardines Elena Moyano y la instalación deportiva del Imdeco (el gimnasio gestionado por Aira), que además sirve de aparcamiento. Sin embargo, si se va de Rabanales hacia Sagunto, esa calle no tiene salida pues por el medio se cruza un trozo del patio del colegio Franciscanos, que es lo que se va a expropiar.

Una vez aprobado el expediente de expropiación, se sacará a información pública y se notificará a la propiedad. Urbanismo dará luz verde, igualmente, al gasto que supone la operación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
  2. Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
  3. Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
  4. El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
  5. El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
  6. Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
  7. Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
  8. La sonrisa de un semáforo

Primer día de huelga de médicos en Córdoba: numerosos pacientes afectados y citas aplazadas hasta 2026

Primer día de huelga de médicos en Córdoba: numerosos pacientes afectados y citas aplazadas hasta 2026

Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales

Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales

Cultura incorpora líneas específicas para patrimonio gastronómico y de moda en sus subvenciones

Cultura incorpora líneas específicas para patrimonio gastronómico y de moda en sus subvenciones

Un estudio de la Universidad de Córdoba confirma las propiedades nutricionales de la bellota

Un estudio de la Universidad de Córdoba confirma las propiedades nutricionales de la bellota

Se enfrenta a cárcel por estafar en el alquiler de una finca propiedad de una sociedad pública en Córdoba

Se enfrenta a cárcel por estafar en el alquiler de una finca propiedad de una sociedad pública en Córdoba

Adjudicada la obra de la Cañada Real Soriana de Villarrubia: la pista deportiva, los juegos infantiles y la zona de 'street workout', más cerca

Crespín llama a los jóvenes de Córdoba a aprovechar el empleo de la Base Logística del Ejército: "Es una gran oportunidad con sello socialista"

Crespín llama a los jóvenes de Córdoba a aprovechar el empleo de la Base Logística del Ejército: "Es una gran oportunidad con sello socialista"

Suspendido el juicio por una violación grupal en Córdoba para analizar el estado de salud de la víctima

Suspendido el juicio por una violación grupal en Córdoba para analizar el estado de salud de la víctima
Tracking Pixel Contents