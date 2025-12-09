Suspendido el juicio por una violación grupal en Córdoba para analizar el estado de salud de la víctima

La Audiencia provincial de Córdobaha suspendido el juicio por la supuesta violación grupal a una turista, menor de edad cuando ocurrieron los hechos, que tuvo lugar en un hostal del casco histórico de Córdoba. Según ha podido conocer este periódico, el objetivo es acreditar el estado de salud de la víctima y determinar si puede declarar ante el tribunal.

La vista oral, celebrada por la sección tercera de la Audiencia, comenzó el pasado 1 de diciembre y tendría que continuar este miércoles. Sin embargo, fuentes consultadas indican que ha sido suspendida hasta determinar si la perjudicada puede facilitar su testimonio en la sala. En caso contrario, el tribunal podría recuperar la declaración realizada ante el juzgado instructor de la causa.

Según ha trascendido en los últimos días, la víctima no ha presentado acusación por estos hechos. El procedimiento cuenta con una única acusación, que es la ejercida por la Fiscalía. Reclama un total de 96 años de prisión, entre otras penas, para los cinco acusados de agredir sexualmente, como autores materiales o como cooperadores necesarios, a una adolescente de 17 años de edad que se hallaba de viaje de estudios en Córdoba.

Los hechos ocurrieron, presuntamente, en mayo de 2019. Los procesados habían viajado a Córdoba para asistir a una despedida de soltero, por lo que será necesario esperar para conocer si declaran presencialmente en la sala de vistas de la Ciudad de la Justicia o lo hacen de forma telemática. Según pudo constatar este periódico, estos encartados, que se encuentran en libertad provisional, no asistieron presencialmente a la primera sesión del juicio.

Coincidieron en el hostal

De acuerdo con el relato de lo ocurrido detallado por el Ministerio Público en su escrito de conclusiones provisionales, la perjudicada tenía 17 años de edad y procedía del norte de Europa. Una madrugada habría entablado contacto con los acusados con una conversación en torno a un cigarrillo. Acudió a la habitación donde dormía uno de los procesados y, supuestamente, se desencadenaron los hechos. Así, al observar que la adolescente entraba en el dormitorio, otros dos procesados lo cerraron con llave para evitar que pudiera huir.

Uno de estos individuos grabó el momento en que la víctima despertaba al otro acusado. Después, los tres encartados que estaban en la habitación comenzaron a realizarle tocamientos, a pesar de su oposición. "Ella se sintió en todo momento intimidada por la presencia" de los tres, señala el Fiscal.

Un acusado la obligó a masturbarlo y, tras esto, la agarraron entre los tres para que ese mismo individuo la penetrara. Tras esta primera violación, sufrió otra penetración por parte de un segundo encartado. Al tiempo que ocurría esto, otros dos acusados llegaron a la habitación y le gritaban insultos, atemorizándola.

Dos violaciones

El Fiscal califica lo ocurrido como dos delitos de agresión sexual, por los que reclama sendas penas de 24 años de cárcel para los dos principales acusados como autores materiales de la agresión y como cooperadores necesarios de la violación realizada por su amigo. Además, atribuye a otro individuo dos delitos de agresión sexual como cooperador necesario, por los que reclama que se le impongan 24 años de prisión. Los dos últimos encartados se enfrentan, cada uno, a penas de 12 años de cárcel como cooperadores necesarios de la segunda violación a la menor.

Entre otras medidas, el Ministerio Público solicita, asimismo, que se les prohíba acercarse a la víctima durante 20 años y que se les inhabilite para ejercer profesión o actividad donde tengan contacto con menores de edad durante 10 años.