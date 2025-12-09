Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así será el segundo debate sobre el estado de la ciudad de Córdoba del mandato

El alcalde, José María Bellido, y los grupos de la oposición evaluarán la gestión municipal en una sesión el próximo jueves

Debate del estado de la ciudad del año pasado.

Debate del estado de la ciudad del año pasado. / VÍCTOR CASTRO

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

El próximo jueves 11 de diciembre, a las 11.00 horas, tendrá lugar el debate sobre el estado de la ciudad, que se acordó en la anterior junta de portavoces del día 27 de noviembre y en el que se evaluará la gestión del Gobierno del Partido Popular y del alcalde, José María Bellido.

Tal y como informó este martes el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico, el alcalde abrirá el debate y tendrá una intervención inicial de unos 45 minutos y, tras ello, el resto de los grupos tendrán un turno de 15 minutos cada uno, en orden de menor a mayor: Vox, Hacemos, el PSOE y el PP para aportar sus consideraciones de este último año de gestión municipal.

Una vez finalizada esa primera intervención, habrá réplica del alcalde a los grupos intervinientes y un segundo turno de los distintos grupos, que será de 7 minutos y medio y en el mismo orden que el primer turno. El alcalde cerrará el debate y la previsión es que la sesión dure unas tres horas, aproximadamente. Con todo ello, el pleno ordinario se celebrará al día martes 16 de diciembre a las 10.00 horas.

Torrico ha asegurado que el PP espera de ese debate "que podamos recibir alternativas de la oposición, porque llevamos dos años y medio de críticas, con una visión muy catastrofista de la ciudad y alejada, entendemos, de la realidad". Para el concejal, la oposición "no pone alternativa a la gestión que está haciendo el Gobierno del Partido Popular en sus ejes fundamentales de crecimiento de la industria, de mejora de la calidad de los servicios, de la sostenibilidad y el medioambiente".

Así, asegura que el PP espera que los grupos del PSOE, Hacemos y Vox "puedan aportar ideas en vez de solo realizar críticas destructivasy basadas en una visión muy catastrofista de la ciudad", ha concluido.

