Así será el segundo debate sobre el estado de la ciudad de Córdoba del mandato

El próximo jueves 11 de diciembre, a las 11.00 horas, tendrá lugar el debate sobre el estado de la ciudad, que se acordó en la anterior junta de portavoces del día 27 de noviembre y en el que se evaluará la gestión del Gobierno del Partido Popular y del alcalde, José María Bellido.

Tal y como informó este martes el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico, el alcalde abrirá el debate y tendrá una intervención inicial de unos 45 minutos y, tras ello, el resto de los grupos tendrán un turno de 15 minutos cada uno, en orden de menor a mayor: Vox, Hacemos, el PSOE y el PP para aportar sus consideraciones de este último año de gestión municipal.

Una vez finalizada esa primera intervención, habrá réplica del alcalde a los grupos intervinientes y un segundo turno de los distintos grupos, que será de 7 minutos y medio y en el mismo orden que el primer turno. El alcalde cerrará el debate y la previsión es que la sesión dure unas tres horas, aproximadamente. Con todo ello, el pleno ordinario se celebrará al día martes 16 de diciembre a las 10.00 horas.

Torrico ha asegurado que el PP espera de ese debate "que podamos recibir alternativas de la oposición, porque llevamos dos años y medio de críticas, con una visión muy catastrofista de la ciudad y alejada, entendemos, de la realidad". Para el concejal, la oposición "no pone alternativa a la gestión que está haciendo el Gobierno del Partido Popular en sus ejes fundamentales de crecimiento de la industria, de mejora de la calidad de los servicios, de la sostenibilidad y el medioambiente".

Así, asegura que el PP espera que los grupos del PSOE, Hacemos y Vox "puedan aportar ideas en vez de solo realizar críticas destructivasy basadas en una visión muy catastrofista de la ciudad", ha concluido.