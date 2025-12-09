El Reina Sofía aplicará la terapia TTFields contra uno de los cánceres cerebrales más agresivos

El Hospital Universitario Reina Sofía será uno de los centros andaluces que comenzarán a aplicar la terapia de campos eléctricos alternos TTFields para el tratamiento del glioblastoma, según ha anunciado la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias. A través de una nota de prensa, la Junta informa de que esta incorporación, extendida a varios hospitales de referencia de la comunidad, "supone un avance decisivo en la atención a pacientes con este tumor cerebral de alta agresividad, permitiendo que puedan recibir una opción terapéutica innovadora sin salir de Andalucía".

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha subrayado que esta tecnología “marca un antes y un después” en el abordaje del cáncer cerebral, tanto por su capacidad para ralentizar el crecimiento tumoral como por su impacto en la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. El SAS calcula que entre 50 y 60 personas podrán beneficiarse cada año de este tratamiento en la comunidad.

Un salto cualitativo en la atención al glioblastoma

Hasta ahora, el tratamiento estándar del glioblastoma combinaba cirugía, radioterapia y quimioterapia. Con la llegada de TTFields, Andalucía da, en palabras del consejero, “un salto cualitativo” que permitirá ofrecer una respuesta innovadora a una enfermedad de pronóstico complejo y opciones terapéuticas limitadas.

La implantación se llevará a cabo en hospitales con unidades especializadas de Neurocirugía, Oncología Médica, Oncología Radioterápica y Rehabilitación, entre ellos los hospitales Reina Sofía (Córdoba), Virgen del Rocío, Macarena, Regional de Málaga, Puerta del Mar, Torrecárdenas, Virgen de las Nieves, Jaén y Juan Ramón Jiménez .

Centros de referencia y financiación pública

Sanz ha explicado que el proceso asistencial ya está definido, con la activación del circuito clínico, criterios claros de inclusión, consentimiento informado y seguimiento de los pacientes mediante un registro anonimizado. Asimismo, la Junta garantiza la financiación pública del tratamiento y la evaluación continua de los resultados clínicos.

El dispositivo utilizado, optune®, cuenta con aprobación en Estados Unidos y está recomendado por sociedades científicas, entre ellas la Sociedad Española de Oncología Médica. Su llegada a la sanidad pública andaluza permitirá ampliar las opciones terapéuticas en una enfermedad cuya supervivencia media actual se sitúa entre 14 y 16 meses, incluso con los mejores tratamientos disponibles.

Innovación útil para pacientes y profesionales

Sanz ha señalado que la incorporación de TTFields constituye “un mensaje claro” hacia pacientes y profesionales: “Andalucía apuesta por la innovación útil, por la medicina personalizada y por una sanidad pública de vanguardia”. Con esta medida, la comunidad se sitúa en la primera línea nacional en la lucha contra el cáncer cerebral, reforzando el papel de hospitales como el Reina Sofía en la atención de alta especialización.