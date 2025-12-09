¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba

¿Cuánto cobra el alcalde de Córdoba? ¿Y el de Lucena? ¿O el de Puente Genil? El Ministerio de la Función Pública ha publicado los datos actualizados del sistema de Información Salarial de Puestos de la Administración correspondientes a 2024, en el que se detallan los salarios de los regidores de toda España, así como de los presidentes de las diputaciones provinciales.

Las cifras de los sueldos de los alcaldes de los municipios de Córdoba revelan datos curiosos, como el hecho de que el regidor de la capital, José María Bellido –con un salario de 59.382,66 euros- no solo figura entre los alcaldes con el sueldo más bajo de España y el más bajo de los alcaldes de capital de Andalucía, sino que ni siquiera es el que más cobra de los regidores cordobeses.

En la provincia, y distinguiendo entre los regidores que cuentan con dedicación exclusiva o parcial, los sueldos de los alcaldes oscilan entre los 63.399,49 euros que cobra Aurelio Fernández, alcalde de Lucena, con dedicación exclusiva; y los 17.136 euros anuales que percibe el alcalde de Conquista, Enrique Guillena, que tiene dedicación parcial.

Los alcaldes de Córdoba que más ganan

En el caso del alcalde de Córdoba, Bellido se sitúa en el cuarto puesto en cuantía de salario respecto a sus homólogos de la provincia. Así, por orden, el top 10 de los alcaldes que más ganan están los regidores de los municipios de Lucena (63.399,49 euros), Montilla (60.998,98), Puente Genil (60.862,34), Córdoba (59.382,66), Villafranca de Córdoba (47.855,64), La Rambla (47.670,56), Montoro (47.390,28), Pozoblanco (47.351,76), Bujalance (47.213,74) y Rute (46.919,88 euros). Todos ellos con dedicación exclusiva.

A la cola del listado están los regidores que solo perciben gastos de representación, al no tener dedicación exclusiva. Con cifras que oscilan entre los 11.620 euros en Hinojosa del Duque y los 1.315 euros de Añora. Este grupo se completa con los regidores de Cañete de las Torres, Aguilar de la Frontera, Cabra, La Granjuela y Dos Torres.

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Lucena. / CÓRDOBA

El sueldo de Bellido, de los más bajos entre alcaldes

Volviendo al alcalde de Córdoba capital, José María Bellido tiene uno de los salarios más bajos de los alcaldes de España. Los datos de los regidores de las capitales andaluzas lo sitúan como al alcalde con el salario más bajo, a gran distancia del resto de alcaldes.

El alcalde que más percibe es el de Sevilla, con un salario de 95.684,88 euros. Le siguen Málaga (95.500,63), Almería (91.101,61), Huelva (77.953,50), Jaén (74.574,70), Granada (73.277,50), Cádiz (70.798,47) y Córdoba (59.382,66).

El sueldo del regidor cordobés queda también lejos de los alcaldes que más ganan en España, que son los de Madrid (110.688,12 euros), Bilbao (105.577,28), Barcelona (104.000), Vitoria-Gasteiz (96.016,48) y Sevilla (95.684,88).

Estos son los sueldos de los alcaldes de Córdoba

Adamuz — Exclusiva — 29.522,88

Aguilar de la Frontera — Sin dedicación — 5.900,00

Alcaracejos — Exclusiva — 35.600,53

Almodóvar del Río — Exclusiva — 40.999,98

Añora — Sin dedicación — 1.315,00

Baena — Exclusiva — 42.419,82

Belalcázar — Exclusiva — 30.560,04

Belmez — Exclusiva — 30.903,88

Benamejí — Exclusiva — 44.918,59

Blázquez, Los — Parcial — 23.100,02

Bujalance — Exclusiva — 47.213,74

Cabra — Sin dedicación — 5.838,60

Cañete de las Torres — Sin dedicación — 6.010,00

Carcabuey — Exclusiva — 38.883,04

Cardeña — Exclusiva — 26.755,16

Carlota, La — Exclusiva — 41.811,43

Carpio, El — Exclusiva — 36.055,60

Castro del Río — Exclusiva — 44.783,58

Conquista — Parcial — 17.136,00

Córdoba — Exclusiva — 59.382,66

Doña Mencía — Sin dedicación — 0,00

Dos Torres — Sin dedicación — 1.610,00

Encinas Reales — Exclusiva — 39.200,04

Espejo — Exclusiva — 37.946,44

Espiel — Exclusiva — 42.448,00

Fernán-Núñez — Exclusiva — 41.327,86

Fuente la Lancha — Parcial — 20.077,08

Fuente Obejuna — Exclusiva — 38.221,40

Fuente Palmera — Exclusiva — 40.120,45

Granjuela, La — Sin dedicación — 1.820,00

Guadalcázar — Exclusiva — 38.227,04

Guijarrosa, La — Exclusiva — 28.763,28

Guijo, El — Parcial — 30.104,25

Hinojosa del Duque — Sin dedicación — 11.620,00

Hornachuelos — Exclusiva — 45.990,00

Iznájar — Parcial — 34.235,96

Lucena — Exclusiva — 63.399,49

Luque — Exclusiva — 31.000,06

Montalbán — Exclusiva — 39.999,96

Montemayor — Exclusiva — 36.524,88

Montilla — Exclusiva — 60.998,98

Montoro — Exclusiva — 47.390,28

Monturque — Exclusiva — 32.984,04

Moriles — Exclusiva — 37.574,34

Obejo — Exclusiva — 42.951,58

Palenciana — Exclusiva — 24.200,40

Pedro Abad — Exclusiva — 27.668,78

Pedroche — Exclusiva — 35.288,26

Peñarroya-Pueblonuevo — Exclusiva — 38.587,00

Posadas — Exclusiva — 42.611,04

Pozoblanco — Exclusiva — 47.351,76

Puente Genil — Exclusiva — 60.862,34

Rambla, La — Exclusiva — 47.670,56

Rute — Exclusiva — 46.919,88

San Sebastián de los Ballesteros — Parcial — 33.184,48

Santa Eufemia — Parcial — 31.313,82

Santaella — Exclusiva — 30.166,64

Torrecampo — Exclusiva — 40.121,92

Valenzuela — Exclusiva — 30.000,04

Valsequillo — Parcial — 22.960,00

Victoria, La — Parcial — 22.336,84

Villa del Río — Parcial — 36.414,00

Villafranca de Córdoba — Exclusiva — 47.855,64

Villaharta — Exclusiva — 34.643,86

Villanueva de Córdoba — Exclusiva — 44.880,00

Villanueva del Duque — Exclusiva — 30.103,86

Villanueva del Rey — Exclusiva — 19.768,02

Villaralto — Parcial — 26.400,00

Villaviciosa de Córdoba — Exclusiva — 30.091,26

Viso, El — Exclusiva — 44.067,30

Zuheros — Parcial — 33.863,34