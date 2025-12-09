Primer día de huelga de médicos en Córdoba: numerosos pacientes afectados y citas aplazadas hasta 2026

Tranquilidad general en Córdoba, aunque con numerosas cancelaciones, en el primer día de las cuatro jornadas de huelga de médicos convocadas a nivel nacional por el Sindicato Médico Andaluz (SMA). La mañana ha transcurrido sin incidencias destacadas en los centros de salud de la capital, aunque con numerosos usuarios afectados por citas anuladas que, en algunos casos, se están reprogramando ya para el año que viene. Según los primeros datos del SMA, el seguimiento de la huelga en el Hospital Reina Sofía ronda el 70%, mientras que la Junta aún no ha facilitado cifras oficiales.

En el centro de salud Castilla del Pino, el ambiente a primera hora recordaba al de una jornada habitual, aunque con algo más de cola de lo normal, pese a que todos los mostradores de atención al público estaban operativos. “Como ayer fue festivo, es normal que haya más gente de lo habitual”, comentaba Pilar mientras se ajustaba la mascarilla.

Otros usuarios esperaban para entrar en consulta, como Daniel, que apoyado en su bastón explicaba que no le habían cancelado la cita y que todo había transcurrido con “normalidad”. Misma percepción tenía Conchi, que acudió por un problema de salud de su hija de 7 años: “Se nota que hay más gente, pero a nosotros no nos ha afectado”.

Ambiente en el vestíbulo del centro de salud del Sector Sur en el martes de huelga. / Víctor Castro

Seguimiento del 70%

Según los primeros datos recabados por el Sindicato Médico en Córdoba, el seguimiento de la huelga ha sido de un 70% en el Reina Sofía. Concretamente, cifran en 408 los facultativos del centro que no han acudido a su puesto de trabajo este martes, de los cuales 222 son residentes y 186 adjuntos. Según la secretaria general del sindicato, Inmaculada Romero, estos datos son "muy positivos", aunque espera recabar próximamente los de los diferentes diustritos sanitarios de la capital y la provincia. A su juicio, estas cifras demuiestran que los médicos "no podemos seguir tabajando en estas condiciones" y que "hemos dicho basta a la precariedad". Por el momento, la Junta de Andalucía no ha ofrecido estimaciones.

Impacto en la provincia

En la provincia, según el SMA, el seguimiento en Lucena ha sido del 46%, mientras que en el Hospital de Cabra destacan la "gran repercusión" con un 85% de los trabajadores realizando paros y "casi todas las consultas externas cerradas". En Priego tres de cada diez facultativos no han acudido a su puesto de trabajo y en el distrito sanitario Córdoba Sur ha habido una afectación de "entre el 40 y el 50%".

Pacientes afectados por la huelga de médicos

Pese a esta sensación general de normalidad, sí se han dado casos de pacientes afectados por los paros. Es el caso de María del Pilar López, que espera los resultados de una prueba de laboratorio y asegura que es “la segunda vez” que le anulan la cita, ya que la anterior coincidió con los paros de octubre. “La tengo mañana, pero ya me han confirmado que mi médico está de huelga. Lo peor es que no me dan nueva fecha”, lamenta mientras explica que sufre problemas cervicales.

También María del Carmen se ha visto perjudicada. Acudió junto a su marido para un seguimiento tras tres operaciones a las que él se sometió hace un mes, pero tampoco pudieron ser atendidos. “Le han hecho tres agujeros en el estómago y necesita ayuda. Pues nada, nos han dado fecha para el 27 de enero. Vaya tela”, comenta indignada.

Usuarios en la zona de espera del centro de salud Castilla del Pino, este martes. / Victor Castro

En el centro de salud del Sector Sur, el ambiente reflejaba con más claridad el impacto del paro. Rafael Cañas tenía cita este martes y se la han pospuesto para dentro de dos semanas. En su caso, el retraso es especialmente delicado: se va de viaje el día 16 y no sabe si podrá ser atendido a tiempo. «Tengo un dedo que no se mueve bien y cada día va a peor», lamenta. Situación similar vive María del Carmen Molina, que arrastra dolores de espalda «desde hace semanas» y ha recibido una nueva cita para finales de año. «Temía que me fuera a pasar y aquí estamos», comenta, visiblemente molesta.

A Dolores del Río, en cambio, no le han cancelado la consulta, aunque asegura que la afección de la huelga se nota en un centro que «siempre está colapsado». «Hace falta muchísimo más personal», insiste. Otras usuarias ya encadenan varios paros consecutivos. Es el caso de Carmen Segura, que en octubre ya vio aplazada una analítica. Este martes tenía cita para recoger los resultados, pero se la han cancelado. «Me han dicho que tengo que esperar doce días más, pero aquí llevo dos horas y nadie me da solución», denuncia.

Motivos de la huelga

Los médicos han iniciado esta nueva jornada de paros para exigir un estatuto profesional propio que reconozca las particularidades de su labor: desde la extensa formación y la alta responsabilidad asistencial, hasta las guardias de 24 horas que, recuerdan, no computan para la jubilación.

Reclaman además una regulación que garantice una carga laboral razonable, una retribución adecuada por las horas extraordinarias y una negociación específica que evite que sus reivindicaciones se diluyan en un marco común con otros colectivos sanitarios.

Con estas demandas, el sector busca frenar la creciente precarización y asegurar condiciones que permitan retener talento dentro del sistema público.