El precio del turismo usado sube un 4,3% en Córdoba en noviembre y alcanza los 12.955 euros

El mercado del vehículo de ocasión continúa encareciéndose en la provincia de Córdoba. Según los datos de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove), el precio medio del turismo usado se situó en noviembre en 12.955 euros, lo que supone un aumento interanual del 4,3%, por encima de la media andaluza (2,2%) y nacional (2,7%).

En total, durante el mes se transfirieron 2.751 turismos de segunda mano en Córdoba. El segmento de los coches con más de ocho años volvió a ser mayoritario en la provincia. En noviembre se contabilizaron 1.985 operaciones, lo que representa un 72,2% del total de ventas.

El precio medio de estos vehículos alcanzó los 10.636 euros, un 1,5% más que en el mismo mes de 2024. Aunque la subida es más moderada que la del conjunto del mercado, refleja la fuerte demanda del vehículo veterano, que continúa siendo el más accesible.

Contexto regional y nacional

En Andalucía, el precio del turismo usado se situó en 12.689 euros, un 2,2% más interanual, mientras que los vehículos con más de ocho años alcanzaron los 10.267 euros, un 2,3% de subida.

A nivel nacional, el mercado del vehículo de ocasión marcó un nuevo máximo histórico con un precio medio de 13.305 euros, un 2,7% más que en noviembre del año anterior. Los coches de más de ocho años representaron el 61,4% de todas las transferencias del país.

Ancove pide apoyo al mercado de segunda mano

El presidente de Ancove, Eric Iglesias, valoró el nuevo plan Auto Plus del Gobierno, destacando su estabilidad y el descuento directo en la compra. Sin embargo, criticó que el programa deje fuera al vehículo usado: "Excluye a muchos ciudadanos que no pueden acceder a un electrificado nuevo y dificulta el rejuvenecimiento del parque. Reclamamos ayudas para electrificados de hasta cinco años".

Con el cierre del año a la vuelta de la esquina, Córdoba confirma su tendencia al alza en el precio del vehículo de segunda mano, impulsada sobre todo por el peso creciente de los turismos más veteranos.