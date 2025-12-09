Boletín
Los titulares clave para empezar el día informado en Córdoba
Los más de 30.000 trabajadores pendientes de negociar sus convenios; la huelga sanitaria que arranca hoy y cuatro estudiantes de informática de la UCO participantes en un campeonato mundial marcan el devenir informativo
Más de 30.000 trabajadores cordobeses están pendientes de la negociación de sus convenios. Con el nuevo año 2026 a la vuelta de la esquina, sectores como el metal, el aceite, el transporte de mercancías o las clínicas privadas tienen que renovar sus acuerdos. En la 'retina económica', la subida media de este 2025, que ha sido del 3,04%. Aunque la negociación de convenios colectivos no es la única noticia que marca la senda de un nuevo día en Córdoba. Así, y sin salirnos de lo laboral, informamos sobre la huelga sanitaria de cuatro días que comienza hoy. Y, en un reportaje con vídeo, hablamos con cuatro estudiantes de informática de la UCO que han logrado un gran resultado en un campeonato mundial de ciberseguridad.
- Más de 30.000 trabajadores en Córdoba, pendientes de la negociación de sus convenios
- Comienza la huelga en el SAS en plena ola de virus respiratorios: estos son los servicios mínimos
- Reportaje | De la Universidad de Córdoba a la élite de la ciberseguridad
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- La mediación abre una vía nueva para alcanzar el acuerdo en Hitachi
- Córdoba vive un puente de diciembre "extraño" con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
- La BRI X conmemora el día de la Inmaculada con una parada militar en Cerro Muriano
- La Iglesia ya cuenta con cinco nuevos diáconos ordenados en Córdoba
- La ciudad celebra un intenso día de la Inmaculada con la veneración de sus imágenes marianas
Provincia
Cultura
Deportes
Andalucía
Internacional
- Centros de deportación y expulsiones a terceros países: los Veintisiete dan un paso más para externalizar sus fronteras
Economía
- Paramount lanza una opa hostil sobre Warner Bros. y HBO para superar la oferta de Netflix, que Trump ha cuestionado
- Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
- Muere un conductor al caer por un desnivel tras chocar con un autobús turístico en Córdoba