Los titulares clave para empezar el día informado en Córdoba

Los más de 30.000 trabajadores pendientes de negociar sus convenios; la huelga sanitaria que arranca hoy y cuatro estudiantes de informática de la UCO participantes en un campeonato mundial marcan el devenir informativo

Un operario trabaja en una empresa del metal, en una imagen de archivo.

Córdoba

Más de 30.000 trabajadores cordobeses están pendientes de la negociación de sus convenios. Con el nuevo año 2026 a la vuelta de la esquina, sectores como el metal, el aceite, el transporte de mercancías o las clínicas privadas tienen que renovar sus acuerdos. En la 'retina económica', la subida media de este 2025, que ha sido del 3,04%. Aunque la negociación de convenios colectivos no es la única noticia que marca la senda de un nuevo día en Córdoba. Así, y sin salirnos de lo laboral, informamos sobre la huelga sanitaria de cuatro días que comienza hoy. Y, en un reportaje con vídeo, hablamos con cuatro estudiantes de informática de la UCO que han logrado un gran resultado en un campeonato mundial de ciberseguridad.

Además, destacamos estas otras noticias:

