La mediación abre una vía nueva para alcanzar el acuerdo en Hitachi

El conflicto laboral generado en Hitachi Energy por el bloqueo de la negociación del convenio colectivo ha encontrado una nueva vía de solución en la mediación. De este modo, en los últimos días empresa y trabajadores han sido citados en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) para avanzar en un acuerdo y este paso podría dar lugar, finalmente, a un nuevo convenio de trabajo para 2026.

Hitachi Energy tiene 475 profesionales en Córdoba y en las últimas semanas la plantilla ha desarrollado movilizaciones para rechazar algunas propuestas planteadas por la multinacional. De su parte, la empresa ha anunciado la prórroga del convenio actual (de 2024) hasta 2026 ante la falta de acuerdo con los profesionales.

Según detalló el presidente del comité de empresa, Álvaro García Leiva, a finales de noviembre a este periódico, uno de los puntos de desencuentro es la entrada de nuevos trabajadores con un sueldo 10.000 euros inferior a lo recogido en las tablas salariales para el nivel de entrada. Según ha trascendido, Hitachi Energy ofreció, en las negociaciones, que los empleados de nueva incorporación que no hayan acreditado experiencia previa superen un año de formación con estas condiciones para después equiparar su situación a la del resto de la plantilla.

Por otra parte, la plantilla se opone a las 300 horas de distribución irregular de la jornada, en sábado y domingo, planteadas por la empresa y también lamenta que "la Junta de Andalucía ha invertido 4 millones de euros con el compromiso de contratar a trabajadores de Hitachi y la empresa quiere subcontratar".

La compañía afirma que está en una etapa estratégica, con un proyecto de inversión que busca consolidar su posición, beneficiar a la plantilla y mejorar la competitividad y los ratios de entrega de productos. Según apunta, esto exige una evolución en sus sistemas de trabajo, con mayor flexibilidad organizativa, adaptada a las necesidades.