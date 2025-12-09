Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, martes 9 de diciembre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
33 Muestra de corales
Actuación de Noches de mi Ribera
La agrupación musical córdobesa Noches de mi Ribera, actuará dentro de la programación de la 33 Muestra de Corales Cordobesas. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal.
Ambrosio de Morales.
20.00 horas.
Musical
‘De nuevo es Navidad’
Este musical interdisciplinar surge en Córdoba con la participación de artistas emergentes, estudiantes y profesionales de distintas disciplinas como música, teatro, danza, audiovisuales y escenografía. El proyecto busca ofrecer una visión contemporánea de la Navidad, combinando ritmos variados, personajes clásicos y actuales, y una narrativa fresca.
CÓRDOBA. Teatro Góngora.
Jesús y María.
17.30 y 20.00 horas.
La Hora del Cuento
Sesiones de lectura para niños
Habrá sesiones en las bibliotecas Moreras y Vallehermoso, con Mequetrefe y Pilar Nicolás, respectivamente.
CÓRDOBA. Bibl. Moreras y Vallehermoso.
Francisco de Toledo, s/n y Pasaje Candelaria Heredia.
17.00 horas.
Musical
‘Mamma mía!’ en el Gran Teatro
El Gran Teatro acoge el musical Mamma mía! Localidades: de 25 a 70 euros.
CÓRDOBA. Gran Teatro.
Bulevar del Gran Capitán.
20.30 horas.
Casa Árabe
Conferencia a cargo de Adday Hernández
Tendrá lugar la conferencia Abd al-Malok Ibn Habib: pionero de los sabores islámicos en al-Ándalus como cierre del ciclo Semblanzas cordobesas: la época omeya en primera persona. Entrada libre según aforo.
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel Santos Gener, 9.
19.00 horas.
Muestra
‘Rafael Romero de Torres. Del academicismo al realismo social’
Exposición de dibujos y pinturas de Rafael Romero de Torres con motivo del 160 aniversario de su nacimiento. Su obra se caracteriza por transitar del academicismo al realismo social, un movimiento artístico de finales del siglo XIX comprometido con la crítica.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro, 1.
De 09.00 a 21.00 horas.
- Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
- Muere un conductor al caer por un desnivel tras chocar con un autobús turístico en Córdoba