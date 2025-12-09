Qué hacer hoy en Córdoba, martes 9 de diciembre de 2025

33 Muestra de corales

Actuación de Noches de mi Ribera

La agrupación musical córdobesa Noches de mi Ribera, actuará dentro de la programación de la 33 Muestra de Corales Cordobesas. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal. Ambrosio de Morales. 20.00 horas.

Musical

‘De nuevo es Navidad’

Este musical interdisciplinar surge en Córdoba con la participación de artistas emergentes, estudiantes y profesionales de distintas disciplinas como música, teatro, danza, audiovisuales y escenografía. El proyecto busca ofrecer una visión contemporánea de la Navidad, combinando ritmos variados, personajes clásicos y actuales, y una narrativa fresca.

CÓRDOBA. Teatro Góngora. Jesús y María. 17.30 y 20.00 horas.

La Hora del Cuento

Sesiones de lectura para niños

Habrá sesiones en las bibliotecas Moreras y Vallehermoso, con Mequetrefe y Pilar Nicolás, respectivamente.

CÓRDOBA. Bibl. Moreras y Vallehermoso. Francisco de Toledo, s/n y Pasaje Candelaria Heredia. 17.00 horas.

Musical

‘Mamma mía!’ en el Gran Teatro

El Gran Teatro acoge el musical Mamma mía! Localidades: de 25 a 70 euros.

CÓRDOBA. Gran Teatro. Bulevar del Gran Capitán. 20.30 horas.

Casa Árabe

Conferencia a cargo de Adday Hernández

Tendrá lugar la conferencia Abd al-Malok Ibn Habib: pionero de los sabores islámicos en al-Ándalus como cierre del ciclo Semblanzas cordobesas: la época omeya en primera persona. Entrada libre según aforo.

CÓRDOBA. Casa Árabe. Samuel Santos Gener, 9. 19.00 horas.

Muestra

‘Rafael Romero de Torres. Del academicismo al realismo social’

Exposición de dibujos y pinturas de Rafael Romero de Torres con motivo del 160 aniversario de su nacimiento. Su obra se caracteriza por transitar del academicismo al realismo social, un movimiento artístico de finales del siglo XIX comprometido con la crítica.

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes. Plaza del Potro, 1. De 09.00 a 21.00 horas.