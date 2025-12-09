Obituario
Los fallecidos en Córdoba el martes 9 de diciembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 10 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Joaquín Belmonte Rivas
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Concepción Méndez Benítez
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.
María Isabel Cantarero Bonilla
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Carmen Martín Moya
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
- El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
- El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
- Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”