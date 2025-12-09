Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un estafador multirreincidente engaña al vendedor de un teléfono móvil y le piden cuatro años de cárcel en Córdoba

El acusado, supuestamente, anuló la transferencia bancaria que llevó a la víctima a enviarle el aparato a través de una empresa de mensajería

Una persona utiliza un teléfono móvil.

Una persona utiliza un teléfono móvil. / A.J.González

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

La Audiencia provincial de Córdoba juzgará este miércoles a un individuo que ha sido acusado de, supuestamente, estafar al vendedor de un teléfono móvil mediante la anulación de la transferencia bancaria con la que debía pagar el terminal. Atendiendo a la multirreincidencia, el Ministerio Fiscal ha reclamado que se le impongan cuatro años de cárcel y una multa de 3.240 euros.

En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha accedido este periódico, la acusación pública relata que el acusado contactó, a través de una plataforma, con el perjudicado, quien había difundido un anuncio de venta de su teléfono móvil. Ambos acordaron que le vendería el terminal por 1.044 euros, que habrían de pagarse por transferencia bancaria. Así, cuando el comprador realizase la transacción, el vendedor le enviaría el terminal a través de una empresa de mensajería.

Ese mismo día, el acusado, "con el ánimo de obtener un ilícito beneficio económico", envió al perjudicado una fotografía de su DNI y un justificante de haber realizado la transferencia por el importe solicitado, provocando que la víctima pensara que había recibido el dinero, y enviase el teléfono móvil. Este fue recogido por el acusado.

Sin embargo, el vendedor nunca obtuvo el precio acordado, "pues el acusado anuló la transferencia inmediatamente después de hacer la captura de pantalla al justificante de haber realizado la misma", detalla el Ministerio Fiscal en sus conclusiones provisionales.

La acusación pública afirma que los hechos constituyen un delito de estafa agravado por la multirreincidencia. En esta línea, reclama que se impongan al encartado cuatro años de prisión y una multa de 3.240 euros, con la responsabilidad subsidiaria de prisión en caso de impago.

