Ayuntamiento
Cultura incorpora líneas específicas para patrimonio gastronómico y de moda en sus subvenciones
La Junta de Gobierno Local ha aprobado las bases de una convocatoria que otorgará ayudas a entidades sin ánimo de lucro, empresas y autónomos
La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes las bases de la convocatoria de subvenciones de la Delegación de Cultura, dotada con 221.000 euros y con una principal novedad: la inclusión del sector de la gastronomía y de la moda como posibles beneficiarios.
Así, según ha explicado la responsable del área en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, 99.000 euros irán destinados a entidades sin ánimo de lucro y el resto será para empresas y autónomos del sector cultural.
Como novedad, se incorporan líneas específicas para patrimonio gastronómico y de moda, en respuesta a la creciente demanda y para abrir oportunidades a nuevos sectores creativos y, además, se reduce el tiempo de tramitación: las entidades podrán empezar a ejecutar sus proyectos en unos 25 días, según la delegada.
Estas ayudas buscan dinamizar la oferta cultural y creativa, diversificar sectores y agilizar el acceso a ayudas.
