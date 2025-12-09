Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cultura incorpora líneas específicas para patrimonio gastronómico y de moda en sus subvenciones

La Junta de Gobierno Local ha aprobado las bases de una convocatoria que otorgará ayudas a entidades sin ánimo de lucro, empresas y autónomos

Fachada del Ayuntamiento de Córdoba, en la calle Capitulares

Fachada del Ayuntamiento de Córdoba, en la calle Capitulares / FRANCISCO GONZALEZ

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes las bases de la convocatoria de subvenciones de la Delegación de Cultura, dotada con 221.000 euros y con una principal novedad: la inclusión del sector de la gastronomía y de la moda como posibles beneficiarios.

Así, según ha explicado la responsable del área en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, 99.000 euros irán destinados a entidades sin ánimo de lucro y el resto será para empresas y autónomos del sector cultural.

Como novedad, se incorporan líneas específicas para patrimonio gastronómico y de moda, en respuesta a la creciente demanda y para abrir oportunidades a nuevos sectores creativos y, además, se reduce el tiempo de tramitación: las entidades podrán empezar a ejecutar sus proyectos en unos 25 días, según la delegada.

Estas ayudas buscan dinamizar la oferta cultural y creativa, diversificar sectores y agilizar el acceso a ayudas.

