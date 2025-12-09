Córdoba en Navidad
Un cuento de Navidad con decenas de drones iluminará el cielo de Córdoba: así será el espectáculo
Córdoba conmemorará la declaración de su Casco Histórico como patrimonio de la Unesco con dos pases de drones
El espectáculo de drones navideño que se proyectará este sábado 13 de diciembre en el cielo de Córdoba contará con dos pases de aproximadamente 15 minutos y conmemorará la declaración del Casco Histórico como patrimonio por la Unesco hace 31 años, según ha desvelado la teniente de alcalde, Lourdes Morales.
Este año se recreará un cuento de navidad con hasta 150 drones, treinta más que el año pasado. Será en el entorno del Puente Romano y la Torre de la Calahorra con una primera entrega a las 19.00 horas y otra a las 20.00 horas. Para ello se habilitará una zona en la acera del río.
Estrellas fugaces, los Reyes Magos y Papá Noel
El Ayuntamiento de Córdoba pagará 18.089 euros con (IVA incluido) por los servicios de la empresa Umiles, la misma que el año pasado y encargada de inaugurar también la Navidad en el programa El Hormiguero, entre otras. El sonido correrá a cargo de Ximénez Group.
Al ritmo de la música, los drones dibujaron en 2024 un cielo de estrellas fugaces, árboles de Navidad, velas, los Reyes Magos, Papá Noel, un muñeco de nieve y corazones.
