Crespín llama a los jóvenes de Córdoba a aprovechar el empleo de la Base Logística del Ejército: "Es una gran oportunidad con sello socialista"

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha llamado a las y los cordobeses a formarse en las decenas de titulaciones en Formación Profesional relacionadas con la mano de obra cualificada que requerirá la Base Logística del Ejércitoa para así “aprovechar la gran oportunidad de empleo” que creará esta gran infraestructura “de sello socialista” que revolucionará la riqueza y la economía de la provincia y de toda Andalucía.

“Queremos poner en valor el avance de este proyecto emblemático para Córdoba, para su provincia, pero también para Andalucía; un proyecto que tiene que ver con la modernización de la Defensa de nuestro país y que está a la vuelta de la esquina, sobre todo tras la última noticia de la autorización por parte del Consejo de Ministros de una inversión de casi 392 milllones de euros para el inicio de las obras de los edificios en la Base Logística del Ejército de Tierra”, ha indicado la dirigente en alusión a esta primera fase de equipamientos en dos lotes simultáneos que durarán entre 19 y 36 meses cuya licitación podría activarse antes de final de año para que el inicio de las obras se active en el segundo trimestre de 2026.

Crespín ha remarcado que Córdoba no ha tenido muchas oportunidades en su historia reciente, pero que la base logística viene a resarcir este tiempo “con una gran oportunidad con sello socialista que es una apuesta que el Gobierno de España y el presidente Pedro Sánchez han hecho por esta tierra”, una inversión que conlleva más de 500 millones de euros y que proyectará alrededor de 1.600 puestos de trabajo directos e indirectos en el despliegue industrializador por la provincia a la que ya están llegando firmas de la industria auxiliar al calor de la Base.

La socialista ha hecho hincapié en que no se trata de cualquier oferta de empleo: “Se tartan de empleos de última generación relacionados con la innovación, con la robótica relacionados, con la tecnología o con la ciberseguridad, empleos que estarán a disposición de las generaciones de cordobeses y cordobesas mejor formadas de nuestra tierra y que tienen a su disposición decenas de titulaciones en la Formación Profesional ocupacional que van a permitir que puedan tener un futuro garantizado en Córdoba, en su tierra”.

En este punto, ha valorado que el proyecto de la Base Logística “nos hace sentir orgullosos de que, desde Córdoba, se trabaja en la estrategia de defensa de nuestro país, pero también se trabaja por la seguridad de todos nosotros y nosotras”.

Crespín ha afirmado que la Base Logística del Ejército será parte del legado del Gobierno de Pedro Sánchez en la provincia que garantizará un buen futuro para muchos jóvenes de la tierra. “Es el mayor ejemplo de que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido bueno y productivo para Córdoba”, ha incidido la secretaria general en alusión a la Base, al tiempo que ha citado otras inversiones como el tren de proximidad del Valle del Guadalquivir, el relanzamiento turístico y comercial del aeropuerto de Córdoba, las potentes inversiones para sector agropecuario en el Genil-Cabra, los fondos de transición justa en el Guadiato y Los Pedroches o el anuncio del refuerzo energético en el norte de la provincia, estos dos últimos claves para combatir la despoblación que atenaza al territorio.

La también diputada por el PSOE de Córdoba en el Congreso ha resaltado que la inversión estatal en Córdoba ha superado por primera vez los 100 millones de euros anuales en los dos últimos ejercicios, y que mantendrá ese ritmo inversor en 2026 para consolidar un ciclo de crecimiento sostenido en el territorio con planificación y obras garantizadas, lo que supone cuatro veces más recursos que hace una década. “Demostramos que Córdoba vuelve a estar en la agenda del Estado y eso se traduce en empleo, desarrollo y oportunidades", ha concluido.