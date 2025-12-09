Correos refuerza en Córdoba su oferta navideña con productos solidarios, sellos especiales y servicios de cestas

Correos vuelve a sumarse a la celebración de la Navidad y lo hace con una amplia oferta disponible en sus 47 oficinas en la provincia de Córdoba, que forman parte de las más de 400 repartidas por Andalucía. La empresa postal impulsa un año más la comercialización de productos solidarios y navideños, así como servicios especiales pensados para facilitar las compras en estas fechas.

Iniciativas solidarias en Córdoba

Las oficinas cordobesas ya han puesto a la venta los bolígrafos solidarios de la campaña Un juguete, una ilusión, que este año alcanza su 26ª edición. A nivel nacional se han distribuido 140.000 unidades, de las que 32.000 ya se han vendido, con el objetivo de recaudar fondos para llevar juguetes a niños y niñas en situación vulnerable.

Correos también mantiene su histórica colaboración con Unicef, comercializando en Córdoba sus tradicionales tarjetas de felicitación y calendarios. En toda España ya se han puesto a la venta 40.000 estuches de christmas y 1.300 calendarios, cuya recaudación financiará alimentos, vacunas y otros recursos esenciales para la infancia.

A estas iniciativas se suma la presencia en las oficinas cordobesas de los Baby Pelones, los muñecos solidarios de la Fundación Juegaterapia destinados a apoyar a niños con cáncer.

Además, ya pueden adquirirse los cupones del Sorteo Extra de Navidad de la ONCE y las participaciones de la Cruz Roja para el Sorteo Extraordinario del 22 de diciembre, con 620.000 participaciones distribuidas en toda Andalucía, que incluyen un donativo destinado a programas sociales.

Las cartas a Papá Noel y los Reyes Magos

Las oficinas de Córdoba también disponen de la nueva colección de sellos personalizados con las figuras de Papá Noel y los Reyes Magos, disponibles también en Correos Market.

Asimismo, las oficinas con buzón especial permiten a los más pequeños enviar sus cartas a Papá Noel y a Sus Majestades de Oriente. Para ello, se comercializan packs mágicos con cartas, sobres, postales y pegatinas navideñas.

Correos ha emitido además dos nuevos sellos dentro de la serie Navidad 2025: uno dedicado a la Ciudad de la Navidad de Torrejón de Ardoz y otro a los belenes regionales. Todos pueden adquirirse en cualquier oficina cordobesa.

Cestas navideñas y regalos

Como cada año, Correos facilita la adquisición de cestas y lotes navideños, que pueden comprarse en las oficinas de Córdoba o a través de Correos Market, con entrega a domicilio sin coste adicional. En las zonas rurales, los carteros y carteras rurales permiten adquirir las cestas directamente desde casa, evitando desplazamientos.

La oferta de regalos también se amplía estas fiestas: libros, juegos, juguetes y, como novedad este año, productos de Mr. Wonderful como agendas, estuches, tazas o accesorios de papelería.

Con este conjunto de iniciativas, Correos refuerza su papel como punto de referencia navideño en Córdoba, combinando tradición, solidaridad y servicios pensados para facilitar el día a día de la ciudadanía.