Más salario y menos horas: dos objetivos fundamentales en la negociación colectiva de Córdoba

"Se han negado arriba y lo vamos a pelear abajo". Con esta idea resume Jaime Sarmiento, secretario de Acción sindical, Salud laboral y Medio ambiente de UGT, el objetivo de conseguir reducciones de la jornada laboral en los convenios de trabajo que se negociarán en Córdoba en 2026. Después de que en el pasado mes de septiembre el Congreso tumbara el proyecto de ley para reducir la jornada a 37,5 horas semanales, este responsable de UGT y el secretario de Acción sindical de CCOO, Raúl Tirado, han manifestado el objetivo de introducir el recorte de la jornada laboral por la vía de la negociación colectiva, aunque este último admite que "no es fácil".

Otra reivindicación destacada será el incremento salarial en una provincia que se mantiene a la cola de España por los sueldos de sus trabajadores. De este modo, Jaime Sarmiento subraya que el salario medio en Córdoba se situó el año pasado en 1.587 euros mensuales (por 12 meses), al tiempo que en España fue de 2.385 euros mensuales brutos. "Pese a ser de las provincias que en estos últimos años han ido recuperando poder adquisitivo, todavía seguimos por debajo de la media española, por eso son importantes las subidas salariales", puntualiza.

Trabajadores pobres

De su parte, Raúl Tirado explica que "hay un margen de beneficios empresariales histórico, pero la incidencia de estos beneficios en los salarios es marginal. En Córdoba partimos de convenios muy bajos, los salarios son más bajos que en el resto de España y las subidas también son más bajas. Es el momento de repercutir los márgenes empresariales en la clase trabajadora con salarios dignos y con reducciones de jornada", afirma.

Este responsable sindical lamenta que en la actualidad "una de cada cinco personas trabajadoras andaluzas vive por debajo del umbral de la pobreza, los salarios siguen siendo insuficientes".

Una de las novedades de los nuevos convenios colectivos de trabajo es la introducción de un protocolo LGTBI para prevenir situaciones de acoso o de discriminación hacia personas pertenecientes a este grupo de población. Ese protocolo ya ha sido contemplado en el convenio del comercio, firmado el verano pasado, y el secretario de Acción sindical y Elecciones sindicales de CCOO avanza que será obligatorio para los nuevos acuerdos sectoriales.

En ese protocolo se definirá cómo prevenir acosos o discriminaciones, cómo abordar el problema si llega a ocurrir y las vías para solucionarlo. En este sentido, Raúl Tirado confirma que "se siguen dando problemas con trabajadores del colectivo, no es fácil denunciarlos y tampoco tomar medidas, por eso entra muy en juego la negociación del protocolo. Sigue habiendo denuncias por acoso o por discriminación".

En último lugar, entre las novedades de los próximos convenios laborales cabe citar una cláusula sobre régimen disciplinario por la que no se pueden aplicar sanciones al trabajador o la trabajadora sin acudir previamente al Servicio de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (Sercla), con objeto de fomentar el acuerdo entre las dos partes en caso de que se produzca la sanción. Esta medida ya ha sido recogida también en el convenio del comercio y los sindicatos esperan extrapolarla al resto de los acuerdos que se negocien a partir de ahora en Córdoba.