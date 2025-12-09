LOTERÍA DE NAVIDAD
Estos son los números afortunados con los que Córdoba cantó el Gordo de la Lotería de Navidad: ¿Tocará este año?
El primer premio del Sorteo Extraordinario ha caído en la provincia en nueve ocasiones, y ninguna de forma íntegra
Córdoba no es de las provincias más afortunadas en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Pese a la ilusión con la que cada año los cordobeses cumplen con la liturgia de la compra de décimos y siguen cada 22 de diciembre cómo los bombos dorados del Teatro Real desgranan los números mágicos, la suerte sigue siendo esquiva y los 400.000 euros al décimo se escapan año tras año.
Son pocas las ocasiones en las que la provincia ha cantado el primer premio de la Lotería de Navidad, el Gordo, y en ningún caso lo ha hecho de forma íntegra, sino en forma de décimos aislados que tocaban con la cifra mágica a un vecino de la provincia.
¿Cuántas veces ha tocado El Gordo en Córdoba?
La provincia solo ha cantado el primer premio de la Lotería de Navidad en nueve ocasiones a lo largo de los 213 años de historia del sorteo, y ninguno de los premios se ha repartido de forma íntegra.
El primer premio de la Lotería de Navidad ya se hizo esperar en sus inicios y no apareció por Córdoba hasta 1961, y fue en Pozoblanco. Dos años después, en 1963, la suerte le tocó a Córdoba capital, que repitió 15 años después, en 1978. Y ocho años más tarde, en 1986, fue el turno de Hinojosa del Duque.
Hubo que esperar 16 años para que el Gordo volviese a aparecer en la provincia y en 2002 dejó 2 millones de euros en Lucena. Diez años después, en 2012, en Priego, Nueva Carteya y Palma del Río, para volver a aparecer por séptima vez en 2018 con el reparto de millones entre la capital, La Carlota, Fuente Carreteros y Puente Genil; y una octava en 2020 con un solo boleto sellado en Córdoba capital.
La última y novena vez que el Gordo se dejó ver por Córdoba fue en 2023, con la cifra mágica del 88.008, que repartió dos millones de euros en forma de cinco décimos consignados en la barriada de Villarrubia, Puente Genil, Hinojosa del Duque, Iznájar y Fernán Núñez.
Los números del premio Gordo en Córdoba
Los que gustan de las supersticiones o son fijos a jugar a un número, deben tomar nota de cuáles fueron los décimos que trajeron la suerte a la provincia:
- 24964 (1961)
- 19936 (1963)
- 15640 (1978)
- 03772 (1986)
- 08103 (2002)
- 76058 (2012)
- 03347 (2018)
- 72.897 (2020)
- 88.008 (2023)
42890, el número mágico de la Lotería de Navidad en Córdoba
Si hay un número que permanece en el imaginario de muchos cordobeses es el que trajo el mayor premio de la Lotería de Navidad caído hasta la fecha en Córdoba. Fue hace 33 años, en 1992, cuando la mágica cifra de 42890 trajo a la capital el segundo premio de la Lotería de Navidad vendido íntegramente por supermercados Deza, y que dejó en la capital 15.120 millones de las antiguas pesetas, más de 90 millones de euros.
Un premio muy repartido entre las familias de La Viñuela y el Sector Sur donde se repartieron 105 series del número en participaciones de 500 pesetas (3 euros) sin recargo, que se tradujeron en 2.400.000 pesetas por papeleta (14.000 euros).
