Estos son los números afortunados con los que Córdoba cantó el Gordo de la Lotería de Navidad: ¿Tocará este año?

Córdoba no es de las provincias más afortunadas en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Pese a la ilusión con la que cada año los cordobeses cumplen con la liturgia de la compra de décimos y siguen cada 22 de diciembre cómo los bombos dorados del Teatro Real desgranan los números mágicos, la suerte sigue siendo esquiva y los 400.000 euros al décimo se escapan año tras año.

Son pocas las ocasiones en las que la provincia ha cantado el primer premio de la Lotería de Navidad, el Gordo, y en ningún caso lo ha hecho de forma íntegra, sino en forma de décimos aislados que tocaban con la cifra mágica a un vecino de la provincia.

¿Cuántas veces ha tocado El Gordo en Córdoba?

La provincia solo ha cantado el primer premio de la Lotería de Navidad en nueve ocasiones a lo largo de los 213 años de historia del sorteo, y ninguno de los premios se ha repartido de forma íntegra.

El primer premio de la Lotería de Navidad ya se hizo esperar en sus inicios y no apareció por Córdoba hasta 1961, y fue en Pozoblanco. Dos años después, en 1963, la suerte le tocó a Córdoba capital, que repitió 15 años después, en 1978. Y ocho años más tarde, en 1986, fue el turno de Hinojosa del Duque.

El primer premio de la Lotería de Navidad tocó en 2018 en La Carlota. / CHENCHO MARTÍNEZ

Hubo que esperar 16 años para que el Gordo volviese a aparecer en la provincia y en 2002 dejó 2 millones de euros en Lucena. Diez años después, en 2012, en Priego, Nueva Carteya y Palma del Río, para volver a aparecer por séptima vez en 2018 con el reparto de millones entre la capital, La Carlota, Fuente Carreteros y Puente Genil; y una octava en 2020 con un solo boleto sellado en Córdoba capital.

La última y novena vez que el Gordo se dejó ver por Córdoba fue en 2023, con la cifra mágica del 88.008, que repartió dos millones de euros en forma de cinco décimos consignados en la barriada de Villarrubia, Puente Genil, Hinojosa del Duque, Iznájar y Fernán Núñez.

Los números del premio Gordo en Córdoba

Los que gustan de las supersticiones o son fijos a jugar a un número, deben tomar nota de cuáles fueron los décimos que trajeron la suerte a la provincia:

24964 (1961)

19936 (1963)

15640 (1978)

03772 (1986)

08103 (2002)

76058 (2012)

03347 (2018)

72.897 (2020)

88.008 (2023)