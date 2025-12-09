Más de 30.000 trabajadores en Córdoba, pendientes de la negociación de sus convenios

Los sindicatos auguran un 2026 "bastante intenso" en la negociación colectiva en Córdoba, por la necesidad de renovar convenios sectoriales "muy importantes", que amparan a más de 31.300 profesionales de la provincia. Estos son los del metal, el aceite, las panificadoras, el transporte de mercancías por carretera, las clínicas privadas, las eléctricas, los gases licuados (butano) y las oficinas y despachos, actividades cuyos convenios expiran el próximo 31 de diciembre o que, en algunos casos, llevan años paralizados por diferentes motivos como la falta de representación empresarial reconocida para negociar.

En líneas generales, las expectativas son positivas y tanto UGT como CCOO destacan la subida salarial y la reducción de la jornada laboral como dos objetivos clave en esas futuras negociaciones.

Los sectores

De acuerdo con los datos (de fuentes oficiales) facilitados por estas organizaciones, el convenio del metal se encuentra entre los más esperados de 2026 por amparar la actividad de 2.185 empresas y de 16.119 trabajadores en la provincia.

Por otra parte, las 200 industrias del aceite emplean a 4.500 trabajadores. Su convenio ya ha sido denunciado y la previsión es iniciar las negociaciones en breve.

En el sector de las panificadoras, el acuerdo provincial da cobijo a 500 empresas y a unos 3.000 trabajadores. En este caso, se baraja la posibilidad de incluir a las pastelerías, por lo que su alcance podría ser más relevante todavía en Córdoba.

Por otro lado, el convenio provincial del transporte de mercancías por carretera afecta a 1.200 empresas y a unos 5.000 trabajadores. Ya se ha constituido la mesa negociadora.

Un operario trabaja en una empresa del metal, en una imagen de archivo. / CHENCHO MARTÍNEZ

El convenio provincial de las clínicas privadas (que se prorrogó el año pasado) ha sido denunciado en los últimos días para su renovación de cara a 2026. Engloba a 600 empresas y a 2.400 profesionales. Con un alcance más limitado, el convenio de las empresas distribuidoras de gases licuados está denunciado desde 2023 y afecta a tres sociedades y a alrededor de 150 profesionales en Córdoba.

En la misma línea, bajo el acuerdo provincial de las distribuidoras eléctricas operan 11 empresas y en torno a 150 trabajadores en la provincia.

Además, en los próximos meses podría negociarse el convenio laboral de oficinas y despachos, que se encuentra denunciado desde hace años. Las fuentes consultadas no disponen de las cifras de su afectación en este caso.

Un 2025 "positivo"

En líneas generales, los secretarios de Acción Sindical de UGT y de CCOO, Jaime Sarmiento y Raúl Tirado, respectivamente, realizan un balance "positivo" de la negociación colectiva desarrollada durante el año 2025 en Córdoba.

Jaime Sarmiento subraya que "vamos teniendo mayores incrementos salariales que muchas otras provincias, pero todavía estamos por debajo del salario medio". En este sentido, valora que "en la gran mayoría de los convenios, al menos, hemos superado unas décimas la inflación". Como ejemplo positivo, destaca que el convenio del metal en Córdoba "se encuentra entre los tres mejores de España", en tanto que en la construcción "los incrementos son iguales para toda España y en Córdoba no tiene un salario malo".

Raúl Tirado valora que "la negociación colectiva en Córdoba es muy fluida por ambas partes y solemos llegar a acuerdos, aunque haya tensión". Así, afirma que, "en términos generales, goza de buena salud. Hay una organización sindical fuerte y un interlocutor (la patronal) con las ideas claras de llegar a acuerdos".

32 acuerdos

Durante 2025, se han cerrado en la provincia los convenios sectoriales del comercio, de los vinos y de la limpieza. La estadística difundida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social señala que hasta el pasado octubre se registraron un total de 32 acuerdos en Córdoba, que benefician a 89.773 trabajadores de 23.852 empresas. Estos convenios contemplan una variación salarial del 3,04%, un incremento superior al 2,81% anotado de media en Andalucía, aunque la provincia se mantiene medio punto por debajo del 3,50% nacional.

Córdoba se encuentra, junto con Cádiz (3,39%) y con Almería (3,24%), entre los territorios andaluces donde más suben los sueldos este año. En el extremo opuesto aparece la provincia de Jaén, con una subida salarial del 2,53% pactada en los convenios.

El incremento medio nacional es superado en Islas Baleares, con un 6,05% acumulado hasta octubre; en Las Palmas (4,01%); en Ourense (6,08%) en la Comunidad de Madrid (4,12%) y en Vizcaya (5,61%).

Respecto al perfil de los acuerdos, la información del ministerio detalla que, del total de los convenios inscritos este año en Córdoba, 21 son de empresa y 11 tienen un ámbito superior.

La jornada media pactada es de 1.791 horas anuales y se halla, por tanto, 40 horas por encima de lo acordado en España, donde los convenios contemplan una media de 1.751 horas. En la provincia se trabaja, asimismo, más tiempo que en Andalucía, porque en la comunidad autónoma se han acordado 1.781 horas.