Córdoba se convierte en la primera "ciudad laboratorio" de la accesibilidad urbana en España

Córdoba será el "banco de pruebas" de la accesibilidad urbana en España. El Ayuntamiento y la Fundación ONCE han firmado este martes un convenio marco por el que la ciudad se convertirá en un "laboratorio" donde testar las soluciones innovadoras para personas con movilidad reducida o discapacidades visuales o acústicas.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, acompañado por el delegado de Inclusión y Accesibilidad, Bernardo Jordano; por el director general de la Fundación Once, José Luis Martínez Donoso; y el director de accesibilidad e innovación de la fundación, Jesús Hernández-Galán, han rubricado el acuerdo, que en lo económico "no supondrá ningún gasto al Consistorio", como anunció Jordano en abril, cuando se dio a conocer el convenio pionero.

A partir de ahora, Córdoba será ese centro de pruebas cuando haya un proyecto lo suficientemente avanzado, lo que supone "ahorrar meses" en buscar un sitio real de implementación y "ahorro de tiempo en burocracia interna para pasar de la teoría a la práctica", ha explicado Jordano, ya que se cuenta con la coordinación de todas las áreas municipales.

Además, el convenio también comprende la creación de una mesa de trabajo donde participarán entidades sociales, administraciones y empresas tecnológicas que trabajan con este tipo de soluciones robóticas o de señalética en la que se formularán proyectos y se verterán ideas en materia de inclusión y accesibilidad.

Centro de innovación

Tras la firma, Martínez Donoso ha catalogado a la ciudad como el "centro de innovación de accesibilidad universal", poniendo como ejemplo su trabajo en los últimos años a pesar de su "dificultad" por ser una ciudad patrimonial con un casco histórico protegido que acarrea ciertas limitaciones.

En ese sentido, se han enumerado actuaciones como la implantación de códigos navilens por toda la ciudad, semáforos con Inteligencia artificial que permiten detectar a personas y modificar el ciclo del semáforo, la accesibilidad en el Museo Julio Romero de Torres o en la recién inaugurada exposición de Egipto, así como el circuito LED y suelo podotáctil de 900 metros entre Ronda de los Tejares y la avenida Gran Capitán.

Bellido, por su parte, se ha referido al acuerdo como un paso más en la ambicioso dentro de la política de accesibilidad que lleva priorizando el Ayuntamiento desde 2019, como "uno de sus ejes estratégicos".