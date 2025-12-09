Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ConveniosCiberseguridadCentros comercialesHuelga SASTurismo en el puenteImágenes marianasBRI XNuevos diáconos
instagramlinkedin

Semana Santa

La Comisión Organizadora del Pregón del Costalero Ciudad de Córdoba anuncia al pregonero de 2026

El encargado será el sacerdote Ignacio Sierra Quirós y el acto tendrá lugar el 28 de febrero en la parroquia de San Juan y Todos los Santos

El sacerdote Ignacio Sierra Quirós.

El sacerdote Ignacio Sierra Quirós. / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Comisión Organizadora del Pregón del Costalero Ciudad de Córdoba ha dado a conocer al encargado de pronunciar el pregón en su edición de 2026. El elegido es Ignacio Sierra Quirós, sacerdote estrechamente ligado a la vida cofrade y al mundo del costal, reconocido por su cercanía, su profunda espiritualidad y su dedicación pastoral, según explica la comisión en una nota de prensa.

El acto se celebrará el sábado 28 de febrero de 2026 en la parroquia de San Juan y Todos los Santos (La Trinidad). Como cada año, el pregón se presenta como uno de los momentos esperados de la Cuaresma cordobesa, en el que se exalta la figura del costalero y su papel en la Semana Santa. La Comisión hace un llamamiento a costaleros, cofrades y fieles para que participen en este encuentro, que busca dar voz al alma del costalero cordobés.

TEMAS

Tracking Pixel Contents