Cancelaciones y citas reprogramadas para el año que viene en el primer día de huelga de médicos en Córdoba

La primera jornada de huelga de médicos ha dejado este martes numerosas cancelaciones y reprogramaciones de citas en distintos puntos de Córdoba, donde incluso ya se asignaban nuevas fechas para el año que viene.

Aunque a primera hora la situación en centros como Sector Sur o Castilla del Pino era relativamente tranquila -algunos usuarios atribuían el inicio del colapso al brote de gripe y al cierre por el festivo del lunes-, pronto han comenzado a aparecer los primeros afectados en una jornada que, pese a todo, ha transcurrido sin incidencias destacables.

En el Castilla del Pino, María del Pilar López esperaba con gesto cansado a que le entregaran los resultados de una analítica. Es ya la segunda vez que le suspenden la cita, tras coincidir la anterior con los paros de octubre. «La tengo mañana, pero ya me han confirmado que mi médico está de huelga. Lo peor es que no me dan nueva fecha», lamentaba, afectada además por problemas cervicales.

Acceso al centro de salud del Sector Sur en el primer día de huelga. / Víctor Castro

También María del Carmen se vio perjudicada. Ha acudido con su marido para un seguimiento tras tres operaciones a las que él se sometió hace un mes, pero tampoco pudieron ser atendidos. «Le han hecho tres agujeros en el estómago y necesita ayuda. Pues nada: fecha para el 27 de enero», protestaba indignada.

En el centro de salud del Sector Sur, Rafael Cañas tenía cita para este martes y se la han aplazado dos semanas. En su caso, el retraso es especialmente delicado: se marcha de viaje el día 16 y no sabe si podrá recibir asistencia a tiempo. «Tengo un dedo que no se mueve bien y cada día va a peor», explicaba. Situación parecida vive María del Carmen Molina, que arrastra dolores de espalda «desde hace semanas» y ha recibido una nueva cita para final de año. «Temía que me fuera a pasar, y aquí estamos», comentaba, visiblemente molesta.

Hay usuarios que ya encadenan varios paros consecutivos. Es el caso de Carmen Segura, a quien en octubre ya le aplazaron una analítica. Este martes tenía cita para recoger los resultados, pero se la cancelaron otra vez. «Me han dicho que tengo que esperar doce días más, pero aquí llevo dos horas y nadie me da solución», denunciaba.