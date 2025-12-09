Viajes
Binter lanza una promoción para volar entre Córdoba y Canarias: estas son las fechas y los precios de la oferta
La campaña, disponible hasta el 22 de diciembre, se aplica en viajes de isa y vuelta entre febrero y julio
La aerolínea Binter ha puesto en marcha una promoción especial que permitirá volar entre Córdoba y Canarias a un precio de 75 euros por trayecto, para compras de ida y vuelta, en viajes realizados entre el 1 de febrero y el 30 de junio de 2026. La oferta estará disponible hasta el 22 de diciembre, según ha informado la compañía.
Dentro de esta promoción, la aerolínea facilita, además, el acceso a todos los aeropuertos canarios mediante una escala en Gran Canaria o Tenerife, e incluye el servicio "diferencial" durante el trayecto: aperitivo gourmet de cortesía, equipaje de mano garantizado a bordo y vuelos operados con aviones Embraer E195-E2, "reconocidos por su menor impacto acústico y su configuración más cómoda, sin asiento central", destaca la compañía en una nota de prensa.
Dos frecuencias semanales
Binter opera actualmente dos frecuencias semanales entre Córdoba y Canarias, los martes y sábados, a través del Aeropuerto de Gran Canaria. Según informa una nota de prensa, la aerolínea mantiene en esta ruta una de sus características principales: la conexión interinsular gratuita, que permite a los pasajeros llegar a cualquier isla del archipiélago sin coste adicional, aprovechando los 220 vuelos diarios que la compañía opera dentro de Canarias.
Cómo adquirir los billetes
Los billetes para esta promoción se pueden adquirir a través de la página web y la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00 y las agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.
