Informe de noviembre
El alquiler se encarece en Córdoba: notable subida mensual y fuerte repunte interanual del 20,63%
Según los datos de pisos.com, el precio medio en noviembre en la provincia se situó en 5,73 euros por metro cuadrado
Según el informe mensual de precios de alquiler del portal inmobiliario pisos.com, Córdoba registró en noviembre un precio de 5,73 euros/m², frente a los 5,60 euros/m² de octubre. Esto supone una subida mensual del 2,32%, una de las más destacadas del mes en Andalucía. En comparación con noviembre de 2024, el alquiler en Córdoba eleva su precio un 20,63%, mostrando uno de los crecimientos interanuales más intensos de la región, solo superado por Granada (27,26%) y Jaén (28,13%).
Contexto regional
En la capital también se encareció: Córdoba ciudad pasó de 9,30 euros/m² a 9,32 euros/m², un incremento del 0,25% mensual y del 1,24% interanual.
Andalucía cerró noviembre de 2025 con un precio medio de 9,91 euros por metro cuadrado, un 0,68% más que en octubre y un 19,08% más que hace un año. La comunidad se mantuvo en una posición intermedia entre la región más cara, Madrid (21,63 euros/m²), y la más asequible, La Rioja (6,10 euros/m²). En el conjunto del país, el alquiler alcanzó los 14,08 euros/m², avanzando un 1% mensual y un 18,02% interanual.
Desde pisos.com, Ferran Font, director de Estudios, insiste en que “el mercado del alquiler vive una tensión inédita porque la oferta no acompaña a la demanda”. Esta falta de stock, unida al trasvase de vivienda al alquiler turístico o temporal, provoca que el alquiler deje de ser una etapa transitoria y se convierta en la única vía para muchos ciudadanos, especialmente jóvenes.
Por provincias
Almería lideró el incremento mensual provincial (2,36%), mientras que Jaén (28,13%) encabezó el crecimiento anual. Málaga volvió a situarse entre las provincias más caras de España, con 14,31 euros/m². En el ámbito de las capitales, Sevilla fue la ciudad española que más subió frente a octubre (4,32%) y también la que más creció interanualmente (33,99%). Huelva, por su parte, registró una de las mayores caídas mensuales (-2,60%).
