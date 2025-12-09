El alquiler se encarece en Córdoba: notable subida mensual y fuerte repunte interanual del 20,63%

Según el informe mensual de precios de alquiler del portal inmobiliario pisos.com, Córdoba registró en noviembre un precio de 5,73 euros/m², frente a los 5,60 euros/m² de octubre. Esto supone una subida mensual del 2,32%, una de las más destacadas del mes en Andalucía. En comparación con noviembre de 2024, el alquiler en Córdoba eleva su precio un 20,63%, mostrando uno de los crecimientos interanuales más intensos de la región, solo superado por Granada (27,26%) y Jaén (28,13%).

Contexto regional

En la capital también se encareció: Córdoba ciudad pasó de 9,30 euros/m² a 9,32 euros/m², un incremento del 0,25% mensual y del 1,24% interanual.

Andalucía cerró noviembre de 2025 con un precio medio de 9,91 euros por metro cuadrado, un 0,68% más que en octubre y un 19,08% más que hace un año. La comunidad se mantuvo en una posición intermedia entre la región más cara, Madrid (21,63 euros/m²), y la más asequible, La Rioja (6,10 euros/m²). En el conjunto del país, el alquiler alcanzó los 14,08 euros/m², avanzando un 1% mensual y un 18,02% interanual.

Desde pisos.com, Ferran Font, director de Estudios, insiste en que “el mercado del alquiler vive una tensión inédita porque la oferta no acompaña a la demanda”. Esta falta de stock, unida al trasvase de vivienda al alquiler turístico o temporal, provoca que el alquiler deje de ser una etapa transitoria y se convierta en la única vía para muchos ciudadanos, especialmente jóvenes.

Por provincias

Almería lideró el incremento mensual provincial (2,36%), mientras que Jaén (28,13%) encabezó el crecimiento anual. Málaga volvió a situarse entre las provincias más caras de España, con 14,31 euros/m². En el ámbito de las capitales, Sevilla fue la ciudad española que más subió frente a octubre (4,32%) y también la que más creció interanualmente (33,99%). Huelva, por su parte, registró una de las mayores caídas mensuales (-2,60%).