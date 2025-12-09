Infraestructuras
Adjudicada la obra de la Cañada Real Soriana de Villarrubia: la pista deportiva, los juegos infantiles y la zona de 'street workout', más cerca
Los trabajos costarán 604.130 euros y tienen un plazo de ejecución de seis meses
El Ayuntamiento de Córdoba ha adjudicado, por un importe de 604.130 euros y un plazo de ejecución de seis meses, la obra para recuperar la zona verde de la Cañada Real Soriana. Esta obra apuesta por recuperar un espacio natural relevante y resolver por fin una actuación que llevaba siete años atascada "por su complejidad jurídica".
Según ha informado el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, tras celebrar la Junta de Gobierno Local de este martes, será la empresa Licuas SA, con sede en Madrid, la que se encargue de impulsar los trabajos, que corresponderían a la primera fase de la obra.
El objeto del contrato consiste en adecuar las áreas existentes de la primera fase de la zona verde situada en la calle Cañada Real Soriana. El objetivo general que se persigue es mejorar y consolidar el área de actuación, haciéndola más atractiva para que los habitantes y usuarios de la zona puedan usar este espacio con mayor frecuencia y se convierta en un punto de confluencia y convivencia entre los vecinos de la barriada.
Las actuaciones incluyen caminos peatonales y árboles nuevos
Según la memoria del proyecto está prevista la construcción de un camino peatonal de jabre granítico descompuesto (arena fina) que recorrerá longitudinalmente la zona de actuación; la eliminación de gran parte de la arboleda existente, sobre todo olmos que están en mal estado; la realización de nuevas plantaciones de árboles; la dotación de mobiliario urbano (bancos y fuente bebedero) que permita la estancia y el descanso de los usuarios de la zona verde o la construcción de un nuevo aparcamiento de zahorra artificial y ampliación de los aparcamientos en cordón existentes en varias zonas que lindan con la calzada de la calle Cañada Real Soriana.
Por otro lado, está prevista la construcción de una zona central de ocio y esparcimiento, pavimentada con jabre granítico descompuesto, dotada con zona de juegos infantiles, zona de aparatos cardiosaludables, pista multideportiva, zona de street workout, arbolado, mobiliario urbano y red de alumbrado público que permitirá el uso y disfrute nocturno de esta zona, entre otras.
La actuación prevista en la zona fue redactada y planificada hace dos mandatos, cuando PSOE e Izquierda Unida gobernaban.
Sustitución de un muro en un colegio
Por otra parte, la Junta de Gobierno Local también ha adjudicado el contrato para la sustitución de un muro de cinco metros en el CEIP Alcalde Jiménez Ruiz a la empresa Smart System SL por un importe de 84.591 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Se trata de una obra prioritaria por seguridad del alumnado y mejora del equipamiento educativo.
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
- El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
- Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
- La sonrisa de un semáforo