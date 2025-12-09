Acepta 8 años de cárcel por intentar matar a su compañero de piso en Córdoba

Asestó golpes y puñaladas con un cuchillo de cocina a su compañero de piso en una discusión por el teléfono móvil, y permaneció junto a él hasta el día siguiente, mientras la víctima "sangraba profusamente" en el sofá, "impidiéndole que fuera al baño y golpeándole con brutalidad en cabeza y cuerpo cada vez que el perjudicado trataba de hacer ruido para alertar a los vecinos y así poder recibir asistencia".

Se trata del relato de los hechos probados acordado por la defensa de un acusado y por la Fiscalía, y aceptado por el procesado durante el juicio celebrado por la sección segunda de la Audiencia provincial de Córdoba recientemente, lo que ha llevado al tribunal a condenarle a ocho años de prisión por una tentativa de homicidio.

El encartado fue condenado en 2008, también por la sección segunda, a 17 años y medio de cárcel por asesinato. En este sentido, los magistrados han tenido en cuenta la reincidencia y el estado de embriaguez en que se hallaba el acusado en el momento de los hechos. La víctima falleció meses después de la agresión, a raíz de una neumonía. El procesado tendrá que indemnizar a su hermana en la cantidad de 18.881 euros en materia de responsabilidad civil.

Un amigo alertó a la Policía

Así, en la sentencia, los magistrados dan por probado que esta persona convivía con el perjudicado en una vivienda propiedad de la familia de este hombre. Durante la noche del 10 de noviembre de 2024, ambos bajos los efectos del consumo de bebidas alcohólicas, se encontraban discutiendo en un parque cercano a la vivienda. Cuando, en compañía de un tercero, se marcharon al domicilio, la discusión continuó aún más fuerte "pues el procesado recriminaba insistentemente" a la víctima "para que le dijese dónde se encontraban su teléfono y su tabaco".

En el salón de la vivienda, el procesado, "comenzó a propinarle golpes y patadas por todo el cuerpo, llegando a asestarle, con un cuchillo que cogió de la cocina, varias puñaladas en el costado derecho y ambos lados del cuello. Al tiempo que lo agredía, gritaba a Francisco que su móvil tenía que aparecer, que si no, lo mataba", relata el fallo.

Actuó "con total frialdad"

Una vez que decidió interrumpir la agresión, "actuando con total frialdad e indiferencia hacia la vida humana, permaneció en el domicilio y dejó al perjudicado tumbado en el sofá sangrando profusamente, impidiéndole que fuera al baño y golpeándole con brutalidad en cabeza y cuerpo cada vez que el perjudicado trataba de hacer ruido para alertar a los vecinos y así poder recibir asistencia".

Subraya el tribunal que, "a pesar de que el perjudicado le reclamaba ayuda por sus heridas, el procesado hizo caso omiso, manifestándole que, cuando él se encontraba en el módulo de la prisión, lo dejaban allí para que las heridas se curaran solas". El acusado permaneció junto a la víctima en el interior del domicilio hasta las 13.45 horas, cuando se personó una dotación policial requerida por un amigo que había acudido al domicilio y no pudo acceder al interior de la vivienda, "sabiendo que su amigo se hallaba herido".

El perjudicado tuvo que ser asistido en la unidad de Críticos del Hospital Reina Sofía de Córdoba y permaneció tres días en la UCI, y otras dos semanas hospitalizado en planta. "Si no hubiese recibido asistencia médica en el momento que la recibió, su vida se hubiera visto comprometida", afirma la sentencia.

Un asesinato machista anterior

En el año 2008, la sección segunda de la Audiencia provincial de Córdoba condenó a este individuo a 17 años y medio de prisión por asesinar a Rosa María Millán, la joven que murió en el conocido como crimen de Cepansa. En la sentencia, recogió el acuerdo al que llegaron todas las partes en la última sesión del juicio, por el que se condenaba al encartado por un delito de asesinato con ensañamiento. El acusado y la víctima habían sido pareja sentimental.