El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios

En Córdoba han abierto en los últimos años varios centros y parques comerciales que han venido a sumar a la oferta de la ciudad nuevos espacios de compras y hostelería. A los tradicionales y ya asentados, como son El Arcángel, La Sierra, el Zoco o El Corte Inglés, se han sumado otros centros, como el de Bogaris en la antigua Coca-Cola o el más reciente, la recuperación de los espacios comerciales de la calle Jesús y María, donde estaba Simago y luego El Corte Inglés tuvo un centro de oportunidades.

En ese tablero de centros comerciales que conjuga espacios más tradicionales con los denominados retail parks (Los Patios de Azahara, por ejemplo) todavía quedan casillas por rellenar. En la ciudad hay tres proyectos en ciernes, cada uno de ellos en distintas fases de desarrollo, que vendrán a sumarse a esa lista de espacios donde suelen conjugarse primeras marcas de moda, decoración o deporte con locales de hostelería pertenecientes a grandes cadenas.

Carretera de Palma

El que está más avanzado, pero aún sin fecha de apertura es el de Bernacor 3000, firma perteneciente a SP Group. Las obras se iniciaron hace ya más de dos años y el objetivo es abrir una nueva superficie comercial en la carretera de Palma, muy cerca del ya nombrado Los Patios de Azahara (que reúne a marcas como Leroy Merlin Mediamarkt o Sprinter, con un gran Decathlon también muy cercano).

El nuevo centro comercial de la carretera de Palma lleva en obras desde verano de 2023

Con una inversión de tres millones de euros, según las estimaciones iniciales, sobre una parcela de unos 3.000 metros cuadrados, la empresa prevé que se creen, al menos, una veintena de puestos de trabajo directos. Entre ese Decathlon y el parque comercial Los Patios de Azahara, Bernacor lleva más de dos años levantando un edificio de dos plantas de unos 2.000 metros cuadrados, de los que 1.700 estarán reservados para espacio comercial. En ellos habrá tiendas y locales de restauración. En total, la construcción plantea la creación de cinco locales para los que se negocia la ocupación y tendrán cada uno entre 268 y 290 metros cuadrados de superficie. Las obras están avanzadas y se prevé que pueda ser el próximo parque comercial en abrir sus puertas, teniendo en cuenta que los otros aún no han iniciado los trabajos.

La compañía Mitiska REIM fue la encargada de levantar el parque comercial Los Patios de Azahara, inaugurado en 2021 junto a la carretera de Palma. Ahora, esta empresa especializada en fondos de inversión inmobiliaria con sede en Bruselas está embarcada en su segundo proyecto en la ciudad de Córdoba: un parque comercial situado entre el campus universitario de Rabanales y el Parque Científico y Tecnológico Rabanales 21, de ahí que su nombre vaya a ser Rabanales XXI. El espacio tendrá una superficie bruta alquilable (SBA) de 16.000 metros cuadrados y estará situado en la N-IV, «con excelente visibilidad y acceso desde las dos direcciones de esta vía», según explicaron desde la propia empresa cuando avanzaron las claves del proyecto.

Centros comerciales existentes, en proyecto o en construcción en Córdoba. / Ramón Azañón

[Pulse aquí para ver el gráfico ampliado]

Fuentes de Mitiska han señalado a este periódico que desde que se anunciara la iniciativa no ha habido avances reseñables y que todavía se encuentran en fase de precomercialización. Una fase, admiten, que está siendo más complicada de lo previsto. Los avances vendrán, añaden desde Mitiska, cuando ese porcentaje de precomercialización esté más asentado.

En cualquier caso, y según informaron a este periódico fuentes de la empresa en su día, la inversión total que se plantea para la puesta en marcha del proyecto se sitúa entre los 30 y los 35 millones de euros y esperan crear entre 200 y 250 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Además, los representantes de Mitiska REIM han negociado con Comercio Córdoba para que existan condiciones preferentes para los empresarios del comercio cordobés en esta futura superficie comercial.

Barea

Tampoco hay avances, aunque el proyecto sigue adelante, en la iniciativa que el Grupo Barea tiene para el polígono industrial de Las Quemadas. Allí, la empresa cordobesa tiene planteado un parque comercial en el PP (I) 2 de Las Quemadas de la mano de «una promotora líder en el sector de las grandes superficies comerciales y de ocio en España», según explicaron en su día a CÓRDOBA fuentes de Barea. El nuevo desarrollo se está planteando en el eje de Levante de la ciudad, y alcanza una superficie de 60.000 metros en los que se edificará un retail park (parque comercial de grandes espacios, mucha zona de aparcamiento y buenas conexiones) de 36.000 metros cuadrados además de un complejo de ocio de otros 20.000 metros cuadrados aproximadamente. Las previsiones apuntan a que el parque atraerá y atenderá la demanda de más de 300.000 personas residentes a menos de 15 minutos de desplazamiento.

Mitiska se encuentra aún en la fase de precomercialización de los espacios del futuro parque

Una de las grandes ventajas de este futuro espacio comercial es su localización a pie de la autovía A-4 Madrid-Cádiz con más de un kilómetro de fachada y acceso directo desde la misma. Solo en la superficie comercial (pues el proyecto total de desarrollo de suelo alcanza los 345.000 metros cuadrados), Barea plantea invertir unos 30 millones de euros, según cifras aportadas por la empresa a mediados de este año.

Completar Jesús y María

No es un centro comercial nuevo, pero todavía está por completar el espacio donde Zara y Bershka trasladaron varias de sus tiendas en la calle Jesús y María. El pasado mes de septiembre, Zara se instaló en un espacio de casi 5.000 metros cuadrados con su tienda flagship, es decir, la más importante, su buque insignia (también la única de la marca en toda la provincia, después de que esta apertura haya supuesto el cierre de dos tiendas: la de la calle Gondomar y la del centro comercial La Sierra). Meses antes había llegado Bershka, que también cerró en Concepción y en el mismo centro comercial. Pero en el centro comercial aún quedan dos locales por ocupar sin que la propiedad haya avanzado nada en claro todavía. Habrá que esperar para saber qué marcas se instalarán en Jesús y María, toda vez que se ha hablado de restauración o marcas de decoración. Cabe recordar que el espacio estuvo cerrado durante años hasta que finalmente cuajó el proyecto.