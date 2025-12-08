Estos son los titulares para empezar el día bien informado: las noticias más importantes de Córdoba

Buenos días. La actualidad de Córdoba amanece hoy marcada por el pulso entre la transformación urbana, la tradición religiosa y la preocupación deportiva. En el mapa comercial de la ciudad siguen creciendo nuevos espacios de compras y ocio: a los centros ya consolidados se suman proyectos en desarrollo que ampliarán la oferta con retail parks y zonas renovadas, como la recientemente recuperada Jesús y María. En el terreno social y religioso, la jornada deja una imagen histórica: la coronación canónica de la Virgen de Luna, patrona de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba. Y en el deporte, el Córdoba CF vuelve a perder puntos. Los blanquiverdes prolongan su crisis tras empatar ante un Leganés mediocre, dejando escapar una victoria clave con un penalti fallido sobre la bocina.

