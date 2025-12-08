Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los titulares para empezar el día bien informado: las noticias más importantes de Córdoba

Los centros comerciales pendientes en Córdoba, la coronación de la Virgen de Luna y el empate del Córdoba acaparan la actualidad informativa

Buenos días. La actualidad de Córdoba amanece hoy marcada por el pulso entre la transformación urbana, la tradición religiosa y la preocupación deportiva. En el mapa comercial de la ciudad siguen creciendo nuevos espacios de compras y ocio: a los centros ya consolidados se suman proyectos en desarrollo que ampliarán la oferta con retail parks y zonas renovadas, como la recientemente recuperada Jesús y María. En el terreno social y religioso, la jornada deja una imagen histórica: la coronación canónica de la Virgen de Luna, patrona de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba. Y en el deporte, el Córdoba CF vuelve a perder puntos. Los blanquiverdes prolongan su crisis tras empatar ante un Leganés mediocre, dejando escapar una victoria clave con un penalti fallido sobre la bocina.

Además, destacamos estas noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Campo

Andalucía

España

Deportes

Cultura

  1. Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
  2. Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
  3. ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
  4. Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
  5. Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
  6. Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
  7. Muere un conductor al caer por un desnivel tras chocar con un autobús turístico en Córdoba
  8. Ena, una reina de película en Córdoba

