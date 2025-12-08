Boletín
Estos son los titulares para empezar el día bien informado: las noticias más importantes de Córdoba
Los centros comerciales pendientes en Córdoba, la coronación de la Virgen de Luna y el empate del Córdoba acaparan la actualidad informativa
Buenos días. La actualidad de Córdoba amanece hoy marcada por el pulso entre la transformación urbana, la tradición religiosa y la preocupación deportiva. En el mapa comercial de la ciudad siguen creciendo nuevos espacios de compras y ocio: a los centros ya consolidados se suman proyectos en desarrollo que ampliarán la oferta con retail parks y zonas renovadas, como la recientemente recuperada Jesús y María. En el terreno social y religioso, la jornada deja una imagen histórica: la coronación canónica de la Virgen de Luna, patrona de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba. Y en el deporte, el Córdoba CF vuelve a perder puntos. Los blanquiverdes prolongan su crisis tras empatar ante un Leganés mediocre, dejando escapar una victoria clave con un penalti fallido sobre la bocina.
- El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
- La Virgen de Luna, coronada canónicamente en un acto de hermanamiento entre Pozoblanco y Villanueva de Córdoba
- Un pobre Córdoba CF se estrella ante un mediocre Leganés en Butarque
Además, destacamos estas noticias:
Córdoba ciudad
- El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
- Descubrir la Navidad: Córdoba Acoge, un puente entre culturas
- Decálogo del 'mal turista': consejos para pasar un puente de diciembre memorable en Córdoba
- Isaac Nudubisi, un migrante nigeriano transformado en la sonrisa de un semáforo
- Vanessa Mediavilla, presidenta de Alccor: «Altas capacidades no significa saberlo todo ni tener que destacar en todo»
- Más de 1.300 familias cordobesas se han beneficiado en 2025 del cheque-bebé
- Respaldo de las socialistas de Córdoba a las compañeras de Málaga: "Ni una mujer sola, ni una agresión sin respuesta"
- El patio-jardín de la casa familiar de Julio Romero de Torres reabre en Navidad con entrada gratuita
Provincia
- Finalizada la primera reforma integral del interior del Palacio Ducal de Fernán Núñez
- Lucena es el único municipio de la provincia de Córdoba que cuenta con espacios comerciales exclusivos
- El Ayuntamiento de Lucena prioriza cambiar la cubierta en la Cueva del Ángel
Campo
Andalucía
- Incertidumbre entre los pensionistas que siguen siendo médicos en Andalucía: "Si no nos renuevan será un desastre"
España
- Feijóo y Abascal miden su correlación de fuerzas y su futura política de pactos en la primera cita del nuevo ciclo electoral
Deportes
Cultura
- Raquel Salas, la primera mujer que consigue la lámpara minera en el Concurso Nacional de Peñarroya-Pueblonuevo
- Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
- Muere un conductor al caer por un desnivel tras chocar con un autobús turístico en Córdoba
- Ena, una reina de película en Córdoba