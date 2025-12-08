De la recetas de autor a lo tradicional: estas son las mazamorras que sí o sí tienes que probar en Córdoba

Además de sus indiscutibles atractivos patrimoniales y culturales, la gastronomía cordobesa es uno de los principales reclamos de los turistas y un tesoro para los cordobeses. El salmorejo, junto a platos como el flamenquín o el rabo de toro, se sitúa entre lo más típico de la cocina de la provincia.

No obstante, este clásico cordobés tiene su origen en la mazamorra, una receta igual de típica y más antigua que el salmorejo que durante años ha permanecido en la sombra y que ahora vuelve a brillar. Diferentes restaurantes y chefs de la ciudad han reinventado la clásica receta para hacer de este plato uno de obligado cumplimiento.

¿Cuál es la receta?

La mazamorra es la receta antecesora del salmorejo, cuyo origen se sitúa en la época romana y andalusí. La receta de esta sopa fría es similar a la del salmorejo, con una apreciación: no lleva tomate –lo que hace que el sabor sea muy diferente. Este plato se cocinaba en los hogares antes de que el tomate llegara a España y Córdoba. Sur ingredientes principales son almendras, pan, ajo y aceite de oliva virgen extra. Se podría decir que se sustituyó la almendra por el tomate para crear el salmorejo.

Se sabe que la mazamorra era consumida principalmente por las clases trabajadoras, debido a lo sencillo de su preparación y los pocos recursos que requería. Pese a ello, en la actualidad la alta cocina la ha reinventado y que ahora se sirve como una auténtica joya gastronómica con multitud de variantes. Las hay de avellana, almendra, caramelizada o de mango…

Las mejores mazamorras de Córdoba

Bodegas Mezquita, en el top

Cuatro restaurantes del grupo Bodegas Mezquita encabezan la lista de mejores restaurantes que sirven mazamorra en Córdoba, según las valoraciones de TripAdvisor. El establecimiento de Cruz del Rastro se sitúa en el puesto número uno, seguido del de Corregidor, la Ribera y calle Céspedes. Los clientes destacan la exquisitez de esta mazamorra que se elabora con la receta tradicional, incorporando dados de gelatina de Pedro Ximénez elaborados en sus cocinas, virutas de almendra y un toque de aceite de oliva virgen extra.

“Nosotros creemos que para poder apreciar todo el sabor de este plato lo mejor es acompañarlo de algo dulce que contraste”, señala un artículo publicado en la página web de Bodegas Mezquita.

Casa Pedro Ximénez

Este típico restaurante, cuya popularidad se refrenda en las reseñas de internet, con un 4,8 sobre 5 en TripAdvisor y un 4,6 en Google, ofrece una receta original y reinventada de la mazamorra. Casa Pedro Ximénez sirve en su local una mazamorra de mango que le da un color anaranjado al plato, acompañada con pulpo en aceite de oliva.

Mazamorra de mango de Casa Pedro Ximénez, en Córdoba. / CASA PEDRO XIMÉNEZ / INSTAGRAM

Taberna La Viuda

La taberna La Viuda también se encuentran entre los primeros puestos del ranking de mazamorras, según TripAdvisor. Este establecimiento, perteneciente al Grupo Rosales y situado en plenos barrio de San Basilio ofrece una mazamorra elaborada con almendra y avellanas cordobesas. Según las publicaciones de redes sociales del restaurante y las reseñas de los comensales, el plato se sirve con un toque de helado, virutas de frutos secos y aceite de oliva. Este plato se encuentra entre las opciones destacadas en Google.

El Envero

El Envero, un restaurante que cuenta con el reconocimiento Bib Gourmand 2024 de Michelin y que se incluye en la Guía Repsol 2024, ofrece una receta renovada y novedosa de este clásico plato. Este mimo verano han cambiado la forma de elaboración de este plano que, aseguran, no se irá de su carta

"Nueva temporada, nuevos ingredientes: mazamorra de almendra marcona y pan de maíz con chicharrones de Cádiz, melón al oloroso y sésamo negro elevan este clásico", explicó el restaurante en un post de Instagram este mismo verano.

ReComiendo

Este innovador restaurante del chef cordobés Periko Ortega ofrece una mazamorra 'esparragá', con perdiz escabechada, sorbete de granada y vinagre de padrón. Esta receta forma parte de los cinco menús degustación que ofrece actualmente este establecimiento de alta cocina situado en el barrio de El Naranjo.

El chef cordobés Periko Ortega en una imagen de archivo. / A. J. González

La lista de restaurantes que ofrecen este plato, además de estos cinco, es infinita. En cada esquina de la ciudad puedes encontrar un manjar hecho tradición elaborado para deleitar a cordobeses y visitantes.